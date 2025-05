RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UN SABATO SENZA OBIETTIVI

Dopo le grandi emozioni del venerdì sera, oggi sabato 24 maggio 2025 ci sarà molta più tranquillità per i risultati Serie A, perché nelle prossime ore la trentottesima giornata ci proporrà le uniche due partite in cui non ci sarà in palio nulla di concreto per la classifica di Serie A in questo ultimo turno del campionato. Di fatto potremmo definirle due “amichevoli”, le classiche partite di fine stagione quando succede che nessuna delle squadre coinvolte abbia più obiettivi concreti da raggiungere. Da una parte però avremo serena felicità, dall’altra solo tanta delusione.

Risultati Serie A, classifica/ Napoli campione d'Italia! Diretta gol live score (oggi 23 maggio 2025)

Infatti il sabato dei risultati Serie A si aprirà alle ore 18.00 con Bologna Genoa e allo stadio Renato Dall’Ara si affronteranno due squadre felici del rispettivo campionato. Il Bologna di Vincenzo Italiano festeggerà con i propri tifosi la Coppa Italia, primo trofeo vinto da 51 anni a questa parte per i rossoblù emiliani, che garantisce anche la qualificazione per l’Europa League e quindi un’altra stagione nelle Coppe. Il Genoa di Patrick Vieira invece si è salvato con ampio anticipo e di fatto non ha mai rischiato nulla: per il Grifone, era questo il grande obiettivo stagionale.

Risultati Serie A, Classifica/ Napoli ancora in vetta! Diretta gol live score 37^ giornata (oggi 18 maggio 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SOLO DELUSIONE A SAN SIRO

L’umore sarà purtroppo molto diverso alle ore 20.45 con Milan Monza a San Siro, teatro di un triste commiato di rossoneri e brianzoli dai risultati Serie A. Per il Monza sarà letteralmente un commiato, perché la retrocessione è stata un destino di fatto inevitabile per la formazione che è stata staccata nettamente anche dalle altre squadre ancora in bilico. Per il Monza è stata quindi una stagione completamente da dimenticare, con la speranza che in Serie B le cose possano andare meglio, perché altrimenti ci potrebbero essere problemi anche fra i cadetti – Frosinone e Salernitana insegnano.

Risultati Serie A, classifica/ All'Atalanta il big-match! Diretta gol live score (36^giornata12 maggio 2025)

Il Milan, fatte le debite proporzioni, ha fatto addirittura peggio. Ricorderete che l’anno scorso di questi tempi si parlava di delusione per una squadra che aveva chiuso molto lontano dall’Inter, ma pur sempre al secondo posto. In questa stagione invece il Milan chiuderà addirittura fuori dalle Coppe europee, con un solo minimo “obiettivo” per i rossoneri, cioè quello di provare a chiudere fra le prime otto per evitare almeno i turni preliminari estivi di Coppa Italia che toccano alle squadre classificate dal nono posto in giù. È un obiettivo molto relativo e che non consolerebbe nessuno, allo stadio Giuseppe Meazza il sabato sera non sarà allegro.

RISULTATI SERIE A, 38^ GIORNATA

ore 18.00 Bologna Genoa

ore 20.45 Milan Monza

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A