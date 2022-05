Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 38^ giornata (sabato 21 maggio)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON GENOA BOLOGNA

I risultati di Serie A sono quelli che valgono per l’ultima giornata di campionato: la 38^ si è aperta con l’anticipo Torino Roma, mentre sabato 21 maggio vivremo altre quattro partite con particolare focus sulla lotta all’Europa League. Alle ore 17:15 si inizia il programma con Genoa Bologna che non conta ai fini della classifica (il Grifone è già retrocesso), mentre alle ore 20:45 avremo tre gare in contemporanea che riguardano appunto le posizioni dalla quinta all’ottava, con Atalanta Empoli, Fiorentina Juventus e Lazio Verona che ci terranno compagnia.

Cosa succederà nei risultati di Serie A per la 38^ giornata? Scopriremo come cambierà la classifica e, anche se dovremo aspettare per capire chi vincerà lo scudetto e quale sarà la terza squadra retrocessa, avremo comunque un sabato interessante perché ci sono tre squadre che si giocano l’accesso alle coppe europee, di conseguenza una serata da vivere minuto per minuto con un singolo risultato che potrebbe determinare l’intero quadro. Non resta allora che metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi, ma noi come sempre possiamo fare una breve analisi dei temi principali legati alle partite…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere il sabato dedicato ai risultati di Serie A: come detto il focus è sulla corsa all’Europa, nella quale la Lazio è certa di un posto in Europa League perché entrava in questa 38^ giornata con la consapevolezza di non poter scendere oltre la sesta piazza. A giocarsi tutto sono Fiorentina e Atalanta: il settimo posto può valere l’accesso alla Conference League, la Dea dopo aver perso sul campo del Milan ospita un Empoli tranquillo mentre i viola se la vedono con la Juventus, una partita che vista la fortissima rivalità fa motivazione a sé e soprattutto è davanti al pubblico del Franchi, così che Vincenzo Italiano abbia una bella occasione per prendersi un obiettivo che riporterebbe la Fiorentina a giocare le coppe dopo qualche anno parecchio mediocre.

La Juventus non ha nulla da chiedere all’ultima giornata di Serie A; né come detto Genoa Bologna, e infatti la partita di Marassi è stata piazzata singolarmente al pomeriggio. Potrà essere l’opportunità per il Grifone di accomiatarsi dal massimo campionato dopo 15 anni, ma dal minuto successivo al triplice fischio (anzi, il processo è già cominciato) bisognerà mettere la testa su come fare per tornare immediatamente a un piano di sopra che viene abbandonato in maniera deludente.

RISULTATI SERIE A: 38^ GIORNATA

Ore 17:15 Genoa Bologna

Ore 20:45 Atalanta Empoli

Ore 20:45 Fiorentina Juventus

Ore 20:45 Lazio Verona

CLASSIFICA SERIE A

Milan 83

Inter 81

Napoli 76

Juventus 70

Roma, Lazio 63

Fiorentina, Atalanta 59

Verona 52

Torino, Sassuolo 50

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 38

Sampdoria, Spezia 36

Salernitana 31

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 26











