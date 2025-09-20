Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite della 4^ giornata di campionato che potremo seguire oggi, sabato 20 settembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TANTI SPUNTI DAGLI ANTICIPI DEL SABATO

I risultati Serie A come sempre ci faranno molta compagnia al sabato, oggi 20 settembre 2025 avremo infatti tre anticipi per la quarta giornata del campionato e spiccano evidentemente gli impegni di Juventus e Milan, che naturalmente saranno al centro dell’attenzione di milioni di tifosi delle due big.

Rispettiamo però l’ordine cronologico e ricordiamo che tutto avrà inizio alle ore 15.00 con un’altra partita d’altronde di immensa tradizione come Bologna Genoa, che assomma un totale di 16 scudetti. Certo, sono ricordi sbiaditi, ma il Bologna negli ultimi anni è tornato protagonista ai massimi livelli e allora proverà ad approfittare di un turno non impossibile per tornare a muovere la classifica di Serie A.

La costante finora delle due formazioni rossoblù è che le loro partite sono state piuttosto povere di gol, speriamo allora che questa tendenza possa cambiare e che i risultati Serie A oggi possano offrirci spettacolo fin dall’appuntamento di metà pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano.

Alle ore 18.00 invece avremo Verona Juventus e possiamo dire che i bianconeri nelle loro ultime uscite di spettacolo ne abbiano regalato fin troppo, mettendo a dura prova il cuore di milioni di tifosi della Vecchia Signora, anche se poi tutto sommato il bicchiere è senza dubbio mezzo pieno (e pure qualcosa in più) per la Juventus.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FOCUS SU JUVENTUS E MILAN

Questo vale in particolare per il campionato, dove la Juventus grazie alla vittoria in extremis nel derby d’Italia è sempre a punteggio pieno, una marcia ad altissimo livello che Igor Tudor vorrà confermare anche nel quarto appuntamento stagionale con i risultati Serie A. L’attacco funziona in maniera splendida, serve però forse qualche ritocco in una difesa che, con sette gol al passivo nelle ultime due partite disputate fra campionato e Champions League, si è improvvisamente scoperta molto vulnerabile.

Infine, in prima serata avremo alle ore 20.45 Udinese Milan per chiudere il sabato dei risultati Serie A. Attenzione ai friulani che sono tra le migliori squadre in questo primo scorcio del campionato e vogliono continuare a volare alto ed entusiasmare i tifosi allo stadio Friuli, però dall’altra parte avremo il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da due vittorie consecutive con le quali ha allontanato i fantasmi della clamorosa sconfitta al debutto contro la Cremonese. Il Diavolo non ha certo intenzione di rallentare…

RISULTATI SERIE A, 4^ GIORNATA

ore 15.00 Bologna Genoa

ore 18.00 Verona Juventus

ore 20.45 Udinese Milan

