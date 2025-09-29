Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei posticipi per chiudere la 5^ giornata (oggi lunedì 29 settembre 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LUNEDÌ CON DUE POSTICIPI

Non è ancora finito il mese di settembre in compagnia dei risultati Serie A, la quinta giornata infatti ci riserva ben due posticipi e allora sarà una serata vibrante quella che ci attende oggi, lunedì 29 settembre 2025, a cominciare dalle ore 18.30, quando Parma Torino catalizzerà la nostra attenzione sullo stadio Ennio Tardini.

Entrambe le squadre settimana scorsa hanno superato i sedicesimi di Coppa Italia, con qualche brivido per il Parma che ha avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sullo Spezia, mentre il Torino si è imposto per 1-0 sul Pisa nel match che giovedì sera ha chiuso questi appuntamenti di Coppa Italia.

Adesso si torna al campionato e la classifica di Serie A ci dice onestamente che finora le soddisfazioni sono state poche per Parma e Torino: gli emiliani sono ancora alla ricerca della prima vittoria, anche se finora hanno giocato tre partite su quattro in trasferta, il Torino invece ha firmato uno splendido colpaccio a Roma, che però finora è stato un acuto isolato.

Insomma, servirebbe un colpo d’ala per rilanciarsi nei risultati Serie A: il posticipo di stasera è una bella occasione, però va colta, possibilmente con una vittoria perché il pareggio non cambierebbe molto la situazione – senza comunque fare drammi per chi dovesse uscirne deluso, il lungo cammino stagionale è appena alle sue prime battute.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CHIUSURA A MARASSI

Infine, la chiusura della quinta giornata sarà alle ore 20.45 con Genoa Lazio, sfida di enorme tradizione per far calare il sipario sui risultati Serie A anche in questo turno di fine settembre. I rossoblù arrivano dal successo contro l’Empoli in Coppa Italia, che deve infondere fiducia a un Genoa che in campionato non è ancora riuscito a vincere. Finalmente buone notizie dall’attacco, che ha segnato in una sola partita più di quanto sia riuscito a fare in tutte le quattro giornate di campionato messe insieme, ovviamente adesso servirebbe una conferma per muovere ulteriormente la classifica.

D’altro canto, fatte le debite proporzioni se la passa forse anche peggio la Lazio di Maurizio Sarri, che ha perso ben tre delle prime quattro partite di campionato, compreso il derby di domenica scorsa, una botta che fa sempre molto male nella capitale. Non solo: ci sono strascichi pesanti per quanto riguarda le assenze che si faranno sentire questa sera a Genova, la Lazio dovrà dare una risposta anche in termini di personalità oppure scatterà l’allarme di una vera crisi nei risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 5^ GIORNATA

ore 18.30 Parma Torino

ore 20.45 Genoa Lazio

