Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score degli anticipi della 5^ giornata che si disputano oggi, sabato 27 settembre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRE GRANDI ANTICIPI OGGI

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 27 settembre 2025: non ci sono infatti stati anticipi al venerdì sera per la quinta giornata (che avrà invece due posticipi al lunedì) e di conseguenza saranno le classiche tre partite del sabato ad aprire le danze, cominciando alle ore 15.00 con il derby lombardo Como Cremonese.

Risultati Serie A, classifica/ Vince l'Inter sul Sassuolo! Diretta gol live score (oggi 21 settembre 2025)

Match intrigante perché entrambe stanno facendo molto bene nella classifica di Serie A: i lariani con la vittoria in casa della Fiorentina hanno rilanciato le ambizioni che sono quelle di rendere stabilmente il Como una protagonista magari a ridosso della zona Coppe, dopo l’eccellente rendimento già avuto l’anno scorso da neo-promossa, come è oggi la Cremonese.

Risultati serie A, classifica/ Tris del Milan ad Udine Diretta gol live score (oggi sabato 20 settembre 2025)

I grigiorossi con due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate stanno facendo a loro volta molto bene, riusciranno a difendere l’imbattibilità anche contro i cugini? Facciamo poi un salto alle ore 20.45 con Cagliari Inter, che chiuderà i risultati Serie A del sabato con una sfida molto intrigante in terra sarda.

Il Cagliari infatti a settembre ha vinto tre partite consecutive, Coppa Italia compresa, morale altissimo per i rossoblù che metteranno alla prova l’Inter, a sua volta ripartita con due vittorie fra Serie A e Champions League: se però i nerazzurri vorranno puntare allo scudetto, sarà fondamentale allungare questa mini-striscia…

Risultati Serie A, Classifica/ Il Genoa trova il pari a Como! Diretta gol live score (oggi 15 settembre 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH ALLO STADIUM

Abbiamo lasciato un buco nell’ordine cronologico dei risultati Serie A, perché vogliamo parlare più diffusamente dell’anticipo delle ore 18.00 che sarà Juventus Atalanta, che può essere senza dubbio considerato come il big-match del sabato. I bianconeri vogliono ripartire dopo il discusso pareggio di Verona, la classifica resta ottima però Igor Tudor ha ancora qualcosa da sistemare in difesa e questo potrebbe essere un problema contro la Dea, che sembra in crescita dopo un complicato inizio di stagione.

Per l’Atalanta l’addio a Gasperini dopo nove anni è stato un fatto epocale: i due pareggi di agosto e il ko a Parigi sono incidenti di percorso forse fisiologici, però il bicchiere è mezzo pieno considerando che i nerazzurri in campionato sono imbattuti e che ci sono due vittorie consecutive, segnando sette gol, 4-1 al Lecce e 0-3 sul campo del Torino. Oggi curiosamente arriverà il bis consecutivo nel capoluogo piemontese, allo Stadium ci attende uno splendido pomeriggio con i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 5^ GIORNATA

ore 15.00 Como Cremonese

ore 18.00 Juventus Atalanta

ore 20.45 Cagliari Inter

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA