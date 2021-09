Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (6^ giornata, 26 settembre)

RISULTATI SERIE A: SI RIPARTE DA JUVENTUS SAMPDORIA

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 26 settembre 2021. Siamo al termine di una settimana molto intensa, aperta da un posticipo lunedì, proseguita con il turno infrasettimanale spalmato su tre giorni tra martedì e giovedì, infine ieri è cominciata la sesta giornata di questo campionato di Serie A 2020-2021 che ormai è sempre più nel vivo e comincia a darci indicazioni significative anche per quanto riguarda la classifica di Serie A.

Ricordiamo allora adesso quali saranno le sei partite che oggi andranno ad arricchire il quadro dei risultati Serie A nel contesto di una sesta giornata cominciata ieri con tre anticipi e che si chiuderà con un posticipo domani sera. Oggi dunque si aprirà alle ore 12.30 con il lunch match Juventus Sampdoria; la fascia delle ore 15.00 ci riserverà Empoli Bologna, Sassuolo Salernitana e Udinese Fiorentina; alle ore 18.00 si toccherà l’apice con il grande derby Lazio Roma, infine in prima serata avremo alle ore 20.45 il posticipo Napoli Cagliari.

RISULTATI SERIE A: LA VECCHIA SIGNORA

Naturalmente spicca per i risultati Serie A il derby di Roma, partita sempre affascinante e con molti temi d’interesse, tuttavia adesso vogliamo spendere qualche riga in più per la Juventus, che aprirà la domenica all’ora di pranzo ospitando la Sampdoria che appena giovedì sera ha giocato contro il Napoli. Un piccolo vantaggio per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che devono ottenere la seconda vittoria consecutiva per rilanciarsi in classifica. Il successo sul campo dello Spezia è stata una boccata d’ossigeno ma naturalmente da solo non basta, perché la partenza bianconera è stata molto negativa e bisogna inseguire chi corre più veloce ai vertici della classifica.

Non tutti i problemi sono stati risolti, perché ad esempio anche al Picco la Juventus si è fatta rimontare, un fatto che sembra ormai abituale in queste settimane, tuttavia c’è stata almeno una reazione che ha riportato davanti i bianconeri e ha portato alla Juventus la prima vittoria nella Serie A 2021-2022. Adesso serve un secondo successo per rimettersi in linea di galleggiamento e pensare poi alla Champions League, dove in programma ci sarà la grande sfida con il Chelsea campione in carica.

RISULTATI SERIE A, 6^ GIORNATA: PARTITE E ORARI

Ore 12.30

Juventus Sampdoria

Ore 15.00

Empoli Bologna

Sassuolo Salernitana

Udinese Fiorentina

Ore 18.00

Lazio Roma

Ore 20.45

Napoli Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Milan 16

Napoli 15

Inter 14

Roma 12

Atalanta 11

Fiorentina 9

Lazio, Bologna 8

Torino, Udinese 7

Empoli 6

Juventus, Sampdoria, Genoa, Verona 5

Sassuolo, Spezia 4

Venezia 3

Cagliari 2

Salernitana 1



