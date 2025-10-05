Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite della 6^ giornata che sono in programma oggi, domenica 5 ottobre 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UN CRESCENDO DI EMOZIONI

I risultati Serie A, prima di prendersi una pausa a causa della sosta per le Nazionali, devono ancora proporci oggi, domenica 5 ottobre 2025, tantissime emozioni grazie alle ultime cinque partite della sesta giornata, per quello che potremmo descrivere come un crescendo, almeno nelle aspettative in base al programma delle prossime ore.

Risultati Serie A, classifica/ Pari a Bergamo! Diretta gol live score (oggi 4 ottobre 2025)

Il via sarà alle ore 12.30 con Udinese Cagliari, incontro comunque importante per capire quali potrebbero essere gli orizzonti di queste due squadre, entrambe reduci da una sconfitta, poi il doppio impegno delle ore 15.00 ci porterà spunti ancora più intriganti, anche perché perché ben tre squadre su quattro sono reduci dalle fatiche di un giovedì di Coppa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tris della Lazio! Diretta gol live score (oggi lunedì 29 settembre 2025)

In Bologna Pisa gli ospiti nerazzurri toscani cercheranno di mettere sul piatto maggiore freschezza per compensare il gap tecnico che dovrebbe favorire i padroni di casa emiliani, mentre la grande classica Fiorentina Roma sarà in equilibrio da quel punto di vista, ma i giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno iniziato il campionato molto meglio dei viola di Stefano Pioli.

Alle ore 18.00 l’appuntamento con i risultati Serie A sarà allo stadio Diego Armando Maradona con Napoli Genoa, con i padroni di casa chiamati alla vittoria in un turno sulla carta favorevole, sebbene pure i tricolori in carica siano reduci dalla fatica in Champions League e allora i rossoblù proveranno a fare la sorpresa, che farebbe molto bene ai liguri anche nella classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Milan aggancia il Napoli! Diretta gol live score (oggi 28 settembre 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH SERALE

Dulcis in fundo, dobbiamo ancora presentare il posticipo di lusso che chiuderà il programma della sesta giornata per i risultati Serie A, una super classica che avrà enorme rilevanza anche per la classifica, dal momento che parliamo naturalmente di Juventus Milan. I bianconeri in campionato arrivano da due pareggi consecutivi, un rallentamento dopo la partenza lanciata: nulla di grave, però sarebbe fondamentale tornare alla vittoria, anche perché Igor Tudor dovrà affrontare un collega speciale, quel Massimiliano Allegri che tornerà da avversario all’Allianz Stadium per la prima volta dopo oltre un decennio.

Le similitudini tra il Napoli dell’anno scorso e il Milan di questa stagione sono già state sottolineate già molte volte, forse i tifosi rossoneri avranno anche cominciato a fare gli scongiuri nonostante siamo solamente all’inizio del mese di ottobre. In effetti però, dopo lo scivolone iniziale contro la Cremonese, tutto per il Milan è andato bene e quindi sogni di gloria sono legittimi, a maggior ragione dopo la vittoria contro il Napoli. Se anche stasera andasse bene, il Diavolo non potrà più nascondersi nei risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 6^ GIORNATA

ore 12.30 Udinese Cagliari

ore 15.00 Bologna Pisa

ore 15.00 Fiorentina Roma

ore 18.00 Napoli Genoa

ore 20.45 Juventus Milan

CLICCA PER LA CLASSIFICA