Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 7^ giornata (3 ottobre)

RISULTATI SERIE A: INTER E JUVENTUS OK

Saranno naturalmente protagonisti anche oggi i risultati Serie A, perché domenica 3 ottobre si completa la settima giornata prima di dare spazio alle Nazionali e riprendere il cammino fra un paio di settimane. Oggi però ci saranno ben sei partite per completare questo turno di inizio ottobre e dare un volto definitivo anche alla classifica di Serie A dopo le prime sette giornate, con indicazioni che cominciano di conseguenza ad essere attendibili.

Per prima cosa, sembra doveroso andare a ricordare il programma delle partite che ci daranno questi risultati Serie A. Si comincerà già alle ore 12.30 con Bologna Lazio, mentre la fascia delle ore 15.00 sarà caratterizzata da Sampdoria Udinese e Verona Spezia. Più stuzzicante dovrebbe essere il programma delle ore 18.00, quando prenderanno il via Fiorentina Napoli e Roma Empoli, infine alle ore 20.45 ci sarà una chiusura di lusso con il grande derby lombardo Atalanta Milan.

RISULTATI SERIE A: IL POSTICIPO

Spendiamo allora qualche parola in più per presentare proprio Atalanta Milan, che sarà senza ombra di dubbio il piatto forte della domenica per i risultati Serie A. La Champions League ha fatto sorridere l’Atalanta, molto meno il Milan che però si gode il secondo posto nella classifica di Serie A a quota 16 punti dopo la vittoria sul campo dello Spezia, che l’anno scorso era stato fatale per i rossoneri di Stefano Pioli.

L’Atalanta in campionato viaggia invece a quota 11 punti dopo il divertente pareggio nell’altro derby lombardo che (scherzi del calendario) la Dea ha disputato appena sabato scorso a San Siro, ma naturalmente contro l’Inter. I nerazzurri bergamaschi si godono il primato nel girone di Champions League, ma naturalmente Gian Piero Gasperini punta a rimanere ai vertici anche in campionato e la grande sfida contro il Milan potrebbe dare lo slancio in caso di vittoria. Che cosa succederà stasera a Bergamo?

RISULTATI SERIE A, 7^ GIORNATA: ORARI E PARTITE

Ore 12.30

Bologna Lazio

Ore 15.00

Sampdoria Udinese

Verona Spezia

Ore 18.00

Fiorentina Napoli

Roma Empoli

Ore 20.45

Atalanta Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 18

Inter 17

Milan 16

Roma, Fiorentina 12

Juventus, Lazio, Atalanta 11

Empoli 9

Torino, Bologna 8

Sassuolo, Udinese 7

Venezia, Verona, Sampdoria, Genoa 5

Spezia, Salernitana 4

Cagliari 3



