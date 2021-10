Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 9^ giornata (24 ottobre)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON ATALANTA UDINESE

Si completerà oggi la nona giornata del massimo campionato e sarà quindi una domenica imperdibile per i risultati Serie A, nobilitata soprattutto dai due posticipi di lusso che renderanno indimenticabile questo 24 ottobre 2021. Da notare che tra venerdì e sabato ci sono già stati ben cinque anticipi perché poi incombe un turno infrasettimanale, dunque oggi ci restano “solo” le altre cinque partite per completare la classifica di Serie A dopo la nona giornata: quantità piuttosto bassa, ma qualità altissima – almeno si spera…

I risultati Serie A oggi prenderanno il via alle ore 12.30 con Atalanta Udinese, un lunch match già piuttosto interessante; nella fascia delle ore 15.00 ci saranno solo due incontri, cioè Fiorentina Cagliari e Verona Lazio, comunque potenzialmente ricchi di spunti, ma poi prenderà il via una serata di lusso, che ci offrirà innanzitutto alle ore 18.00 Roma Napoli ed infine alle ore 20.45 il derby d’Italia Inter Juventus.

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI DI LUSSO

Dunque è doveroso spendere qualche riga in più per presentare le due sfide di cartello nei risultati Serie A. All’Olimpico tornerà il grande ex Luciano Spalletti per sfidare il nuovo padrone di casa José Mourinho e lo farà da capolista ancora a punteggio pieno dopo ben otto giornate: il Napoli vola, ma il test in casa della Roma sarà delicato per i partenopei. Rischia però di più la Roma, perché in caso di sconfitta il sogno scudetto potrebbe sfumare già ad ottobre e si farebbe più difficile anche la corsa verso la prossima Champions League.

Se Roma Napoli è una grande classica, Inter Juventus è la rivalità per eccellenza del calcio italiano: a San Siro ci aspetta una serata mai banale, a maggior ragione a causa di una classifica non esaltante sia per i nerazzurri sia per i bianconeri. L’Inter deve ripartire dopo la sconfitta tra le polemiche contro la Lazio, la Juventus invece arriva dalla vittoria contro la Roma, ma era partita molto male e di conseguenza uno scivolone farebbe molto male a Max Allegri. Non serve aggiungere altro: sarà una grande domenica!

RISULTATI SERIE A, 9^ GIORNATA

Ore 12.30

Atalanta Udinese

Ore 15.00

Fiorentina Cagliari

Verona Lazio

Ore 18.00

Roma Napoli

Ore 20.45

Inter Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Milan 25

Napoli 24

Inter 17

Roma 15

Lazio, Atalanta, Juventus 14

Fiorentina, Bologna, Empoli 12

Sassuolo, Torino 11

Sampdoria, Udinese 9

Verona, Venezia 8

Spezia 7

Cagliari, Genoa 6

Salernitana 4



