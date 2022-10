Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 9^ giornata, 9 ottobre

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON TORINO EMPOLI!

Naturalmente protagonisti anche oggi saranno i risultati Serie A, perché il massimo campionato di calcio ci proporrà nelle prossime ore ben sei partite della nona giornata, cominciata ieri con tre anticipi di notevole spessore e che culminerà domani sera con un ultimo posticipo. Oggi, 9 ottobre 2022, ci attende comunque una domenica di lusso perché giocheranno le prime tre nella classifica di Serie A, compreso quello che di fatto è in questo momento lo scontro diretto al vertice.

Andiamo però adesso a presentare senza ulteriori indugi il programma delle partite che ci attendono oggi per i risultati Serie A della nona giornata: si comincerà come sempre alle ore 12.30, quando è atteso il fischio d’inizio per Torino Empoli; ecco poi tre partite in contemporanea alle ore 15.00, che saranno Monza Spezia, Salernitana Verona e Udinese Atalanta; infine i due posticipi saranno alle ore 18.00 Cremonese Napoli e alle ore 20.45 Roma Lecce, mentre per un bilancio definitivo della classifica di Serie A dopo nove giornata ancora mancherà Fiorentina Lazio di domani sera.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

D’accordo, ieri naturalmente abbiamo assistito a Milan Juventus, eppure il big-match per i risultati Serie A, classifica alla mano, è Udinese Atalanta in questa nona giornata. I bianconeri friulani di Andrea Sottil hanno infatti 19 punti e seguono di una sola lunghezza la coppia formata dal Napoli e proprio dalla Dea nerazzurra di Gian Piero Gasperini. Match intrigante fra due società che spesso in epoca recente hanno frequentato anche le Coppe, prima l’Udinese e poi l’Atalanta, sperando naturalmente di ritornarci visto come è iniziato questo campionato.

L’Udinese in casa ha già ottenuto risultati eccellenti, come le vittorie contro Roma e Inter, mentre nella scorsa giornata ha vinto a Verona per continuare a viaggiare su livelli che in Friuli non si vedevano più dai migliori anni di Totò Di Natale. L’Atalanta in compenso è una garanzia in trasferta, dove ad esempio ha vinto prima della sosta sul campo della Roma, mentre settimana scorsa ha battuto la Fiorentina a Bergamo. I ricordi europei sono ancora più recenti per l’Atalanta, ma bisogna sottolineare la novità dell’ultima versione dei nerazzurri, che brillano soprattutto per la solidità difensiva nella Serie A 2022-2023.

RISULTATI SERIE A, 9^ GIORNATA

ore 12.30

Torino Empoli

ore 15.00

Monza Spezia

Salernitana Verona

Udinese Atalanta

ore 18.00

Cremonese Napoli

ore 20.45

Roma Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Atalanta, Milan 20

Udinese 19

Lazio 17

Roma 16

Inter 15

Juventus 13

Sassuolo 12

Torino 10

Fiorentina 9

Spezia 8

Lecce, Salernitana, Empoli, Monza, Bologna 7

Verona 5

Cremonese 3

Sampdoria 3











