RISULTATI SERIE A: SI CHIUDE CON CINQUE PARTITE

Siamo già a metà della nona giornata, dal momento che i risultati Serie A ci hanno proposto ben cinque partite fra venerdì e sabato, eppure sarà meraviglioso anche il programma di oggi, domenica 27 ottobre 2024, con una partita che più di tutte attirerà l’attenzione ma sfide comunque interessanti ad ogni ora del giorno e tanti verdetti che potrebbero incidere in maniera significativa in ogni settore della classifica di Serie A, per poi buttarsi sul già imminente turno infrasettimanale.

Si comincerà naturalmente con il lunch match, alle ore 12.30 Parma Empoli avrà il compito di riaprire i risultati Serie A, seguita dal doppio appuntamento delle ore 15.00 con Lazio Genoa e Monza Venezia. Ecco poi l’appuntamento naturalmente più atteso di tutti, perché alle ore 18.00 prenderà il via Inter Juventus, ma anche il posticipo di prima serata sarà decisamente intrigante, dal momento che alle ore 20.45 il sipario calerà con Fiorentina Roma.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY D’ITALIA

Parliamo allora adesso più ampiamente del derby d’Italia Inter Juventus, che è oggettivamente la partita di cartello per i risultati Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano da ben cinque vittorie consecutive fra campionato e Champions League, però hanno un problema con gli infortuni e faticano più dell’anno scorso ad imporre il proprio gioco. Il bicchiere fino a questo momento è certamente mezzo pieno, però il big-match di San Siro potrebbe segnare il lancio definitivo oppure riaprire qualche dubbio sui campioni d’Italia…

Situazione più delicata per la Juventus del grande ex Thiago Motta, che è reduce da alcune prestazioni poco brillanti, accompagnate da risultati non sempre positivi. In particolare, la sconfitta contro lo Stoccarda martedì in Champions League avrebbe potuto essere oggettivamente anche più pesante, quindi la nuova Juventus sembra a metà del guado, con risultati solo parzialmente convincenti e un gioco che non è ancora decollato. Anche per i bianconeri quindi il derby d’Italia sarà un vero e proprio bivio…

RISULTATI SERIE A, 9^ GIORNATA

ore 12.30 Parma Empoli

ore 15.00 Lazio Genoa

ore 15.00 Monza Venezia

ore 18.00 Inter Juventus

ore 20.45 Fiorentina Roma