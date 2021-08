RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: i numeri dell’anno scorso, live score

RISULTATI SERIE A: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire i primi risultati Serie A del nuovo campionato, ecco un brevissimo riassunto della scorsa stagione. L’Inter è campione d’Italia in carica avendo vinto lo scudetto con la bellezza di 91 punti in classifica, frutto di 28 vittorie più sette pareggi e tre sconfitte per la squadra allora allenata da Antonio Conte. I nerazzurri fecero il vuoto, perché al secondo posto si piazzò il Milan, ma a ben 12 punti di distanza dai cugini dell’Inter. Terza posizione per l’Atalanta, alla terza qualificazione consecutiva in Champions League, obiettivo conquistato in extremis anche dalla Juventus, che però aveva dovuto abdicare dopo nove scudetti consecutivi. Beffato il Napoli, quinto con 77 punti (due in meno del Milan, uno in meno di Atalanta e Juventus) e dunque in Europa League alla pari della Lazio, sesta, mentre la Roma settima si è qualificata per la nuova Conference League pur chiudendo in classifica nella scorsa Serie A a pari punti con l’ottimo Sassuolo. In coda invece finale di campionato amarissimo per il Benevento, retrocesso al pari di Crotone e Parma che tuttavia avevano abbandonato con ampio anticipo ogni speranza di salvezza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON INTER GENOA!

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 21 agosto 2021, perché in programma ci sono ben quattro anticipi che apriranno la prima giornata e di conseguenza pure l’intero campionato di Serie A 2021-2022. Comincia dunque un lungo e affascinante cammino che ci terrà compagnia fino a maggio dell’anno prossimo. Si riparte con l’Inter campione d’Italia perché i nerazzurri hanno spezzato l’egemonia della Juventus, ma in estate molto è cambiato e allora siamo naturalmente molto curiosi di scoprire che cosa succederà nel nuovo campionato di Serie A, del quale stasera inizierà a formarsi una prima classifica, sia pure molto parziale.

Annotiamo che, essendo ancora agosto, si gioca solo in due fasce orarie tra il tardo pomeriggio e la prima serata: in totale avremo quattro partite oggi, altrettante domani e pure due posticipi lunedì, quindi ci sarà subito da fare i conti con lo “spezzatino”, oltre che con le novità di trasmissione televisiva, visto che ora è Dazn a trasmettere per intero la Serie A.

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo finalmente a presentare le quattro partite che oggi ci daranno i primi risultati Serie A per il nuovo campionato. Alle ore 18.30 l’apertura sarà con Inter Genoa e Verona Sassuolo, mentre alle ore 20.45 avremo un altro doppio appuntamento, in questo caso con Empoli Lazio e Torino Atalanta.

Dunque avremo subito in campo i campioni d’Italia in carica dell’Inter, che a San Siro accolgono il Genoa per aprire l’avventura in nerazzurro di Simone Inzaghi; attenzione però anche a Verona Sassuolo, perché veneti ed emiliani sono stati nelle ultime stagioni tra le più belle realtà della nostra Serie A e logicamente punteranno ad essere protagonisti anche nel nuovo campionato e con nuovi allenatori in panchina. In prima serata, l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio comincerà dalla “sua” Empoli contro i neopromossi toscani che vorranno prendere fiducia con un risultato di prestigio, inoltre comincerà una nuova stagione pure per l’Atalanta, ormai stabilmente tra le big della nostra Serie A, ma attesa da una trasferta non facile sul campo del rinnovato Torino.

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA: PARTITE E ORARI

Ore 18.30

Inter Genoa

Verona Sassuolo

Ore 20.45

Empoli Lazio

Torino Atalanta



