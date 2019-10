Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 10^ giornata

Si gioca senza sosta: i risultati Serie A per la decima giornata del massimo campionato tornano protagonisti già questa sera grazie ai due anticipi del turno infrasettimanale di metà ottobre, il secondo della Serie A stagione 2019-2020. Abbiamo da poco archiviato il nono turno e già dobbiamo pensare a che cosa ci attenderà da oggi fino a giovedì sera, quando sarà il posticipo Milan Spal a far calare il sipario su questa giornata che vivrà domani la gran parte delle partite. Oggi, martedì 29 ottobre 2019, si comincia infatti con due anticipi. Alle ore 19.00 sarà in programma Parma Verona allo stadio Tardini della città emiliana, mentre alle ore 21.00 ci si sposterà allo stadio Rigamonti per il derby lombardo Brescia Inter, che torna a distanza di otto anni e che potrebbe riproporre l’Inter al comando solitario della classifica di Serie A, almeno per una notte.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SUI NERAZZURRI

Parlando dei risultati Serie A per i due anticipi di questa sera, ecco che l’attenzione si concentra senza dubbio sull’Inter di Antonio Conte, reduce dal pareggio contro il Parma a causa del quale i nerazzurri hanno sprecato la possibilità di balzare al comando della classifica in un turno nel quale comunque hanno pareggiato anche Juventus e Napoli, tutte contro le piccole in una giornata che ha di conseguenza evidenziato difficoltà per le big dopo l’impegno in Champions League. Un po’ di stanchezza è inevitabile, soprattutto a centrocampo dove la coperta è più corta: Brozovic ne ha pagato le conseguenze contro il Parma, ma il croato non può rifiatare. Il turno infrasettimanale paradossalmente può aiutare, perché il Brescia è certamente meno abituato a giocare ogni tre giorni e la piccola non godrà questa volta del vantaggio di avere avuto tutta la settimana a disposizione per preparare la partita contro la big. Riuscirà dunque stavolta il sorpasso (almeno fino alla partita della Juventus) in testa alla classifica?

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA

Ore 19.00

Parma Verona

Ore 21.00

Brescia Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 23

Inter 22

Atalanta 20

Napoli 17

Roma 16

Lazio, Cagliari 15

Parma 13

Fiorentina, Bologna 12

Torino 11

Udinese, Milan 10

Verona, Sassuolo 9

Lecce, Genoa 8

Brescia, Spal 7

Sampdoria 4



