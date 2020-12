Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (anticipi 14^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI IN CAMPO LA JUVENTUS

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 22 dicembre 2020, con i primi due anticipi della quattordicesima giornata del massimo campionato di calcio, atteso pure questa settimana da un turno infrasettimanale, che però in questo caso va a sostituire la domenica, dal momento che il 27 dicembre non si giocherà. Aria di Natale ma punti pesanti in palio, anche perché la classifica di Serie A è ancora compatta, come tutto sommanto è anche normale che sia quando siamo solamente a un terzo del cammino. Detto che il grosso delle partite sarà domani sera, quando ne avremo in programma ben otto – di cui sette in contemporanea -, adesso è naturalmente il momento di dedicare la nostra attenzione ai due anticipi del martedì. I primi risultati Serie A che ci attenderanno dalla 14^ giornata (ultima dell’anno solare 2020) saranno dunque quelli dei due anticipi: si comincia alle ore 18.30 con un delicato match salvezza come Crotone Parma, mentre alle ore 20.45 avremo Juventus Fiorentina, una grande classica ma con obiettivi assai diversi tra bianconeri e viola.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: FOCUS SULLA JUVENTUS

Concentriamo allora la nostra attenzione, in sede di presentazione dei risultati Serie A, sull’unica big che scenderà in campo negli anticipi di questa sera, cioè appunto la Juventus di Andrea Pirlo, che arriva da una netta vittoria sul campo del Parma e vorrà festeggiare il Natale con una nuova vittoria, anche perché la concorrenza delle due squadre milanesi comincia a farsi davvero temibile e il trono dei nove scudetti consecutivi potrebbe essere a rischio per la Vecchia Signora. Come sappiamo, il problema per la Juventus sono stati i troppi pareggi, ben sei su dodici partite effettivamente giocate finora dai bianconeri: una partita in casa contro una squadra che ha meno della metà dei tuoi punti è naturalmente una sfida da vincere se si vuole puntare al decimo tricolore consecutivo. Un pareggio invece andrebbe sicuramente bene alla Fiorentina di Cesare Prandelli, che arriva proprio da due segni X consecutivi che sono stati un buon brodino contro la crisi: stavolta il quoziente di difficoltà sarà altissimo, ma tornare con un bel risultato da Torino avrebbe grande valore.

RISULTATI SERIE A, 14^ GIORNATA

Ore 18.30

Crotone Parma

Ore 20.45

Juventus Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Milan 31

Inter 30

Juventus 27

Roma 24

Napoli (-1), Sassuolo 23

Atalanta*, Lazio 21

Verona 20

Sampdoria 17

Udinese*, Benevento 15

Cagliari, Bologna 14

Parma 12

Fiorentina, Spezia 11

Torino, Genoa 7

Crotone 6



