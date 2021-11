Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 15^ giornata

RISULTATI SERIE A: INIZIA IL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 30 novembre 2021, perché il massimo campionato ha in programma un turno infrasettimanale che comincerà già oggi con ben quattro anticipi, proseguirà domani con altre quattro partite ed infine si chiuderà giovedì con due posticipi. Già oggi dunque sono in programma ben quattro partite su dieci, la classifica di Serie A cambierà dunque in maniera sostanziale già nelle prossime ore.

Per prima cosa, andiamo naturalmente ad indicare quali saranno questi quattro anticipi che oggi apriranno il quadro dei risultati Serie A per la quindicesima giornata. Alle ore 18.30 si comincerà con le prime due partite, che saranno Atalanta Venezia e Fiorentina Sampdoria, mentre alle ore 20.45 saranno in programma Salernitana Juventus e Verona Cagliari per completare un martedì di Serie A decisamente ricco.

RISULTATI SERIE A: LA CRISI DELLA JUVENTUS

Presentando i risultati Serie A verso gli anticipi di oggi, è inevitabile spendere qualche parola in più sulla Juventus, che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ed è naturalmente la grande della della prima parte del campionato, relegata a centro gruppo con 21 punti in classifica. I numeri sono impietosi, come ad esempio le ben cinque sconfitte già subite, delle quali tre in casa perché allo Stadium oltre alla Dea sono passate anche Empoli e Sassuolo, non due corazzate anche se gli emiliani hanno concesso il bis proprio domenica a San Siro contro il Milan.

Limitandoci alle questioni di campo, che però non sono l’unico grattacapo per la Juventus in questo momento, spiccano anche gli appena 18 gol segnati dai bianconeri di Massimiliano Allegri: per fare qualche paragone, l’Inter ne ha 34 all’attivo mentre Napoli e Milan sono a quota 30. L’attacco dunque fa moltissima fatica a segnare e avere la quinta difesa del campionato (quindi buona ma non eccezionale) non può bastare per raddrizzare la baracca, così il confronto anche solo con la passata stagione dice che la Juventus è a -6 rispetto ad Andrea Pirlo, per tacere di differenze ancora più profonde con gli anni in cui la Juventus vinceva scudetti in serie.

RISULTATI SERIE A, 15^ GIORNATA

Ore 18.30

Atalanta Venezia

Fiorentina Sampdoria

Ore 20.45

Salernitana Juventus

Verona Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35

Milan 32

Inter 31

Atalanta 28

Roma 25

Fiorentina, Juventus, Lazio, Bologna 21

Verona, Empoli 19

Sassuolo 18

Torino 17

Udinese, Sampdoria, Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari, Salernitana 8



