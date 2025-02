RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: INCROCI SALVEZZA DELICATI!

Il quadro dei risultati Serie A per le partite di sabato 1 febbraio ci consegna quattro partite nella 23^ giornata, che andiamo subito a elencare: avremo un doppio appuntamento alle ore 15:00 con Monza Verona e Udinese Venezia, alle ore 18:00 ci sposteremo a Bergamo per Atalanta Torino e infine alle ore 20:45 ecco Bologna Como. Sarà dunque un primo pomeriggio delicatissimo, con due sfide dirette per la salvezza: la classifica di Serie A ci dice che ci sono differenze tra le quattro squadre impegnate all’U-Power Stadium e al Bluenergy Stadium, anzi potremmo dire che l’Udinese sia relativamente al sicuro ma, reduce da due sconfitte, non può tirare troppo la corda.

Certamente il discorso di evitare la retrocessione riguarda molto più da vicino le altre tre: da valutare infatti che Monza e Venezia sarebbero attualmente in Serie B e i brianzoli si trovano a -7 dalla salvezza, mentre il Verona battaglia con Parma e Lecce e una di queste dovrebbe scendere di categoria, dunque dire che oggi nei risultati Serie A sono in palio punti pesantissimi è quasi un eufemismo, e l’esito di queste due partite potrà cambiare decisamente la classifica aspettando che la sera arrivi l’impegno del Como, che rischia tanto contro un Bologna che ha pareggiato tre volte nelle ultime quattro ma è in forma.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: L’ATALANTA SOGNA ANCORA?

Ecco allora che i risultati Serie A stanno nuovamente per arricchire il sabato di calcio, con quattro partite tra cui ovviamente bisogna citare anche quella dell’Atalanta. Dopo una fase di stanca, culminata nella sconfitta casalinga contro il Napoli, la Dea ha ripreso a vincere con un successo importante quanto complicato a Como. La domanda per la Dea è la seguente: è troppo tardi per continuare a inseguire lo scudetto? L’Atalanta in classifica ha 7 punti di ritardo dal Napoli che potrbebero essere gli stessi che la separano dall’Inter (che, ricordiamolo, ha una partita in meno), tecnicamente ci sono tutte le basi per poter recuperare ma il passo delle prime due è davvero asfissiante.

Per questo motivo forse Gian Piero Gasperini, al netto di tutte le cautele e forse per una volta davvero allineato ad esse, sa bene che andare a prendersi la vittoria del campionato sarà complicatissimo: si tratterebbe di sorpassare non una ma due corazzate, tenendo conto del fatto che l’Atalanta vuole fare tanta strada anche in Champions League forse ci si può “accontentare” di blindare il terzo posto che per la storia della Dea sarebbe comunque tantissimo, anche se naturalmente qualcuno potrebbe cominciare a pensare che questo ciclo straripante di nove anni, già arricchito dall’Europa League, sarebbe ancor più leggendario con uno scudetto sul petto.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 23^ GIORNATA

Ore 15:00 Monza Verona

Ore 15:00 Udinese Venezia

Ore 18:00 Atalanta Torino

Ore 20:45 Bologna Como

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A