Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 27^ giornata

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie A torneranno protagonisti già oggi, venerdì 25 febbraio 2022, e sarà una serata di lusso perché scenderanno subito in campo Milan e Inter, poi attese martedì prossimo dall’andata della semifinale derby di Coppa Italia. Si spiega così questo doppio anticipo al venerdì che di conseguenza renderà la serata odierna il momento più importante dell’intero weekend per quanto riguarda la lotta ai vertici della classifica di Serie A.

Presentiamo allora senza ulteriori indugi il programma di un venerdì di cartello per quanto riguarda i risultati Serie A per la ventisettesima giornata: si scenderà in campo innanzitutto alle ore 18.45 con Milan Udinese a San Siro, poi ci sarà alle ore 21.00 Genoa Inter a Marassi, due partite che potrebbero avere quindi conseguenze anche per la lotta salvezza, oltre che naturalmente per la corsa verso lo scudetto.

RISULTATI SERIE A: LE DUE MILANESI

Nella nostra panoramica sui risultati Serie A verso un venerdì davvero intrigante, la nostra attenzione si deve fatalmente concentrare su Milan e Inter, reduci da una giornata pessima nello scorso turno di campionato. I rossoneri di Stefano Pioli hanno almeno ottenuto un punto, ma pareggiare sul campo del fanalino di coda Salernitana non può certo essere considerato un risultato positivo, anche perché conferma la tendenza del Milan a lasciare qualche punto di troppo per strada. L’Udinese ne è esempio perfetto: gli ultimi due confronti con i bianconeri friulani sono finiti entrambi in pareggio, una terza X sarebbe dolorosa.

Quanto all’Inter, il mese di febbraio si sta rivelando un incubo per i nerazzurri: tutto è iniziato con un derby che sembrava in pugno ai campioni d’Italia ed è stato buttato via in modo sciagurato, poi ecco altre due sconfitte contro Liverpool (accettabile) e Sassuolo, uno scivolone che fa male due volte perché l’Inter ha buttato via l’occasione di approfittare del pareggio dei cugini. I nerazzurri giocano comunque abbastanza bene, ma sprecano troppo in attacco e troppo subiscono in difesa: così è difficile vincere gli scudetti…

RISULTATI SERIE A, ANTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 18.45 Milan Udinese

Ore 21.00 Genoa Inter

CLASSIFICA SERIE A

Milan 56

Inter*, Napoli 54

Juventus 47

Atalanta* 44

Lazio 43

Fiorentina* 42

Roma 41

Verona 37

Torino*, Sassuolo 33

Bologna*, Empoli 31

Sampdoria, Spezia 26

Udinese** 25

Venezia*, Cagliari 22

Genoa 16

Salernitana** 14

Ogni * una partita in meno



