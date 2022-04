Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi 33^ giornata

RISULTATI SERIE A, DUE ANTICIPI SCUDETTO!

I risultati Serie A saranno protagonisti già questa sera: il 15 aprile 2022 si annuncia come un Venerdì Santo di passione (sportivamente parlando) per le due squadre di Milano, che saranno grandi protagoniste degli anticipi dovuti al fatto che martedì prossimo ci sarà il grande derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per adesso il derby di Milano è “a distanza”, ma con una posta in palio ancora più alta, cioè naturalmente lo scudetto – Napoli permettendo, anche se per vedere in campo i partenopei dovremo aspettare addirittura i posticipi del lunedì, dopo le partite del sabato e una domenica vuota come da tradizione a Pasqua.

Insomma, già oggi la classifica di Serie A potrebbe darci notizie significative per quanto riguarda la lotta scudetto e magari anche quella per non retrocedere, perché ci attende un curioso incrocio fra Milano e la Liguria nelle prossime ore per i risultati Serie A ad apertura della trentatreesima giornata del massimo campionato: si comincerà alle ore 19.00 con Spezia Inter allo stadio Alberto Picco, mentre poi ci si sposterà al Giuseppe Meazza, perché a San Siro alle ore 21.00 sarà la volta di Milan Genoa.

RISULTATI SERIE A, LE MILANESI

Parlando dei risultati Serie A, dobbiamo allora esaminare il momento di Inter e Milan, che sembra essere tornato favorevole ai nerazzurri di Simone Inzaghi, che arrivano da due vittorie consecutive grazie al colpaccio in casa della Juventus seguito dal successo contro il Verona. Per l’Inter quindi potrebbe essere alle spalle il periodo più difficile e adesso i campioni d’Italia in carica possono vantare sia la migliore difesa sia il migliore attacco del campionato, anche se in questa strana stagione è meglio non fidarsi mai e pensare solo a fare il massimo possibile in ogni partita.

Discorso opposto per i cugini del Milan, che erano arrivati benissimo alla sosta di fine marzo ma poi si sono arenati con due pareggi consecutivi per 0-0 in partite sulla carta alla portata, cioè contro il Bologna e poi in casa del Torino. La difesa di Stefano Pioli è diventata granitica anche se sulla totalità del campionato resta dietro a Inter e Napoli, il problema però è un attacco che fa una fatica enorme a segnare. In casa contro il Genoa il calendario potrebbe dare una mano, ma rallentare ancora sarebbe esiziale…

RISULTATI SERIE A, 33^ GIORNATA

Ore 19.00 Spezia Inter

Ore 21.00 Milan Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Milan 68

Inter*, Napoli 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina* 53

Atalanta* 51

Sassuolo 46

Verona 45

Torino* 39

Bologna* 37

Udinese** 36

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia*, Genoa 22

Salernitana** 16











