Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 34^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON TORINO SPEZIA

Sono quattro le partite che per i risultati di Serie A legati alla 34^ giornata si giocano sabato 23 aprile, e introducono dunque questo turno che ci avvicina sempre di più alla conclusione di un campionato entusiasmante ma ancora ben lontano dalla sua soluzione. Alle ore 15:00 si parte con un doppio appuntamento, ovvero Torino Spezia e Venezia Atalanta; alle ore 18:00 avremo il big match di giornata che è Inter Roma, chiusura poi alle ore 20:45 con Verona Sampdoria. Sarà un turno interessantissimo: come andranno le cose nei risultati di Serie A sui vari campi?

Come sempre lo scopriremo insieme, provando ad anticipare i temi principali che potranno uscire dalle quattro partite che stiamo per vivere in questo sabato e naturalmente dando uno sguardo concreto a quella che è attualmente la classifica di Serie A; altrettanto ovviamente bisogna dire che la 34^ giornata proseguirà poi domenica e avrà la sua conclusione il 25 aprile con il Monday Night. Adesso, senza indugiare oltre, addentriamoci più in profondità nella riflessione sui risultati di Serie A per un turno che in qualche posizione di classifica potrebbe risultare definitivo o quasi.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque possiamo iniziare la nostra analisi sui risultati di Serie A per la 34^ giornata: in campo tra le pretendenti allo scudetto troviamo l’Inter, che dopo la fase di difficoltà in cui ha seriamente rischiato di perdere contatto con il tricolore è tornata a vincere, ha battuto anche lo Spezia al Picco e continua a essere la favorita per portare a casa il secondo campionato consecutiva. Non molla però il Milan, allo stesso tempo rilanciatosi dal doppio 0-0 consecutivo: i rossoneri però non li vedremo oggi, perché si tratterà di un sabato nel quale saranno soprattutto coinvolte le squadre a caccia di salvezza, magari già tranquille in classifica o che vanno a caccia di un posto in Europa.

Da questo punto di vista l’Atalanta potrebbe aver perso il treno giusto: la Dea infatti è uscita sconfitta dalla partita del Gewiss Stadium contro il Verona e a questo punto sembra davvero che l’anno prossimo possa restare senza coppe europee. Per evitare la retrocessione, delicatissima Verona Sampdoria ma ovviamente soltanto per i blucerchiati: dopo il ko interno contro la Salernitana la squadra di Marco Giampaolo non può davvero più sbagliare…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 34^ GIORNATA

Ore 15:00 Torino Spezia

Ore 15:00 Venezia Atalanta

Ore 18:00 Inter Roma

Ore 20:45 Verona Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Milan 71

Inter 69

Napoli 67

Juventus 63

Roma 58

Fiorentina, Lazio 56

Atalanta 51

Verona 48

Sassuolo 46

Torino 40

Udinese 39

Bologna 38

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 28

Venezia, Genoa 22

Salernitana 19











