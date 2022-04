Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi 35^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA COL NAPOLI!

I risultati Serie A torneranno grandi protagonisti oggi, sabato 30 aprile 2022, in occasione dei ben quattro anticipi della trentacinquesima giornata di campionato che apriranno questo turno a cavallo dei mesi di aprile e maggio. Le emozioni saranno assicurate, anche perché i punti in palio saranno molto importanti per la classifica Serie A, forse oggi soprattutto per quanto riguarda la delicatissima lotta salvezza, dato che il Napoli sembra essersi auto-escluso dalla lotta scudetto.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: clamoroso scivolone dell'Inter

Andiamo allora a ricordare quali saranno (e con quali orari) le quattro partite che oggi ci daranno già quasi la metà dei risultati Serie A che sono naturalmente attesi per la 35^ giornata del massimo campionato: si comincerà con un doppio anticipo alle ore 15.00, cioè Cagliari Verona e Napoli Sassuolo, mentre alle ore 18.00 spiccherà il delicatissimo derby della Lanterna Sampdoria Genoa ed infine alle ore 20.45 si resterà ancora in Liguria per l’anticipo di prima serata Spezia Lazio.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Tonali riporta il Milan in vetta!

RISULTATI SERIE A: IL DERBY DELLA LANTERNA

Parliamo allora più ampiamente della partita che sicuramente sarà la più sentita, affascinante e anche più significativa per la classifica fra i quattro anticipi per i risultati Serie A oggi, cioè naturalmente il derby Sampdoria Genoa in uno stadio Luigi Ferraris di Marassi che si annuncia bollente. Nella scorsa giornata i blucerchiati hanno ottenuto un buon pareggio a Verona, che però non basta per stare tranquilli, considerato il difficile calendario nel finale di campionato e anche che dietro si sono messe a correre.

Il riferimento è senza dubbio alla Salernitana, ma anche al Genoa che domenica scorsa ha vinto contro il Cagliari una partita che per il Grifone somigliava già ad una ultima spiaggia. Genoa quindi ancora vivo, ma in una posizione sempre decisamente critica: la vittoria nel derby potrebbe davvero cambiare le prospettive, ma naturalmente un risultato negativo sarebbe un colpo durissimo, dal momento che i rossoblù sono già ben cinque punti dietro rispetto ai cugini doriani nella classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Sampdoria spera, il Verona impatta (34^ giornata)

RISULTATI SERIE A, 35^ GIORNATA

Ore 15.00

Cagliari Verona

Napoli Sassuolo

Ore 18.00

Sampdoria Genoa

Ore 20.45

Spezia Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Milan 74

Inter 72

Napoli 67

Juventus 66

Roma 58

Fiorentina, Lazio 56

Atalanta 55

Verona 49

Sassuolo 46

Torino 44

Udinese 43

Bologna 42

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Salernitana*, Genoa 25

Venezia* 22











© RIPRODUZIONE RISERVATA