Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi 36^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA DA TORINO NAPOLI

I risultati Serie A saranno grandi protagonisti anche oggi, sabato 7 maggio 2022, perché la trentaseiesima giornata del massimo campionato, che era cominciata con ben due anticipi già ieri sera a causa della finale di Coppa Italia, ci proporrà altre tre partite nelle prossime ore. Viene quasi difficile chiamarli anticipi, dal momento che stasera arriveremo già al 50% dell’intero programma, in questo calcio sempre più “spezzatino” (quattro partite saranno domani e ci sarà pure un posticipo lunedì).

Tutto questo premesso, andiamo allora a ricordare quali saranno le tre partite che si giocheranno oggi per i risultati Serie A e naturalmente anche per dare un nuovo volto alla classifica Serie A: si comincerà alle ore 15.00 con Torino Napoli, partita sempre di grande fascino tra squadre di blasone, poi avremo alle ore 18.00 Sassuolo Udinese e infine alle ore 20.45 Lazio Sampdoria, importante sia per la corsa biancoceleste verso l’Europa sia per quella dei blucerchiati verso la salvezza.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Sicuramente Torino Napoli sarà la sfida di maggiore fascino oggi per i risultati Serie A. Il blasone della partita è racchiuso nella storia di granata e azzurri, per quanto riguarda invece la stretta attualità dobbiamo dire che per la classifica onestamente il risultato del match allo stadio Olimpico Grande Torino non dovrebbe avere notevole rilevanza. Il Torino è ormai tranquillo, cerca di chiudere il più in alto possibile e dopo la vittoria ad Empoli nel mirino potrebbe intanto esserci quota 50.

Per il Napoli, dopo la bellissima goleada contro il Sassuolo, tecnicamente ci potrebbe ancora essere una speranza scudetto, ma naturalmente è solo la matematica a tenere viva questa eventualità che il Napoli ha buttato via in modo sciagurato nelle scorse settimane. La vittoria di sette giorni fa ha comunque blindato la qualificazione per la prossima Champions League, certificando il passo in avanti rispetto all’anno scorso: meglio guardare al bicchiere mezzo pieno, altrimenti i rimpianti si fanno sentire…

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

Ore 15.00 Torino Napoli

Ore 18.00 Sassuolo Udinese

Ore 20.45 Lazio Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Inter 78

Milan 77

Napoli 70

Juventus 69

Roma, Lazio 59

Fiorentina, Atalanta 56

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 46

Udinese, Bologna 43

Empoli 37

Sampdoria, Spezia 33

Salernitana 29

Genoa, Cagliari 28

Venezia 22











