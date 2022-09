RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: focus sul derby ligure, live score

RISULTATI SERIE A: IL DERBY LIGURE

Altra partita del sabato per i risultati Serie A sarà il derby ligure Spezia Sampdoria: non si può parlare di una grande rivalità considerate le differenti storie delle due squadre, ma c’è comunque il fascino del derby e naturalmente anche l’importanza della posta in palio per due formazioni che condividono il basilare obiettivo della salvezza. Lo Spezia di Luca Gotti ha cominciato benino il cammino nella nuova Serie A con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte nelle prime sei giornate e un bottino di 5 punti in classifica, inoltre settimana scorsa ha sfiorato il pareggio a Napoli, che è infatti sfumato solamente al minuto 89 per lo Spezia, che ora proverà a rifarsi in casa propria.

La Sampdoria invece arriva dalla sconfitta in una partita ricca di polemiche contro il Milan, ma più in generale è stato finora deludente il bottino dei doriani di Marco Giampaolo, che infatti nelle prime sei giornate del nuovo campionato hanno raccolto solamente due pareggi e quattro sconfitte. La Sampdoria quindi ha la necessità di inseguire una vera e propria svolta nella partita di oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI PARTE DA BOLOGNA EMPOLI!

Saranno grandi protagonisti anche oggi, sabato 17 settembre 2022, i risultati Serie A grazie alle tre partite in programma per la settima giornata del massimo campionato di calcio, che a dire il vero è già cominciato ieri con il primo anticipo Salernitana Lecce e oggi proseguirà con i tradizionali tre anticipi del sabato, prima di lasciare spazio a una domenica con le ultime sei partite, considerando che incombe la sosta e quindi non ci saranno posticipi al lunedì.

Arrivando da una settimana che è stata caratterizzata dalle Coppe europee, ecco che le partite delle big sono state collocate tutte alla domenica, eppure già oggi non mancheranno indicazioni importanti per la classifica di Serie A. Possiamo allora annotare che si comincerà come di consueto alle ore 15.00 con Bologna Empoli, seguita alle ore 18.00 dal derby ligure Spezia Sampdoria e infine alle ore 20.45 da Torino Sassuolo, che completerà per oggi gli appuntamenti con i risultati Serie A della settima giornata.

RISULTATI SERIE A: AL DALL’ARA

Andando in ordine cronologico, la prima partita sulla quale focalizziamo la nostra attenzione per i risultati Serie A sarà il match del pomeriggio, quindi Bologna Empoli. I rossoblù emiliani hanno vissuto giorni travagliati a causa dell’esonero di Sinisa Mihajlovic, che è stato sostituito da Thiago Motta, ma si godono anche il capocannoniere Marko Arnautovic, decisivo per la vittoria di domenica scorsa contro la Fiorentina, nel cosiddetto derby dell’Appennino. Quello è stato il primo successo in campionato per il Bologna, che adesso cercherà di sfruttare nel migliore dei modi il doppio turno casalingo al Dall’Ara.

Curiosamente oggi a Bologna arriveranno gli altri toscani della Serie A, l’Empoli allenato da Paolo Zanetti ha perso nel posticipo del lunedì sera della scorsa giornata di campionato contro la Roma, ma ha comunque dimostrato di essere una buona squadra. Il problema nel caso dell’Empoli è la mancanza di vittorie: finora sono arrivate solo due sconfitte, ma le altre quattro partite hanno portato altrettanti pareggi e in questo modo non si avanza molto nella classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A, 7^ GIORNATA

ore 15.00 Bologna Empoli

ore 18.00 Spezia Sampdoria

ore 20.45 Torino Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Atalanta, Milan 14

Udinese, Roma 13

Inter 12

Lazio 11

Juventus, Torino 10

Salernitana 7

Lecce, Fiorentina, Bologna, Sassuolo 6

Verona, Spezia 5

Empoli 4

Cremonese, Sampdoria 2

Monza 1

