Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle quattro partite che si giocano sabato 30 agosto per la quarta giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE PRIME DUE PARTITE!

Si parte anche questo sabato con i risultati Serie A: è stata una corsa contro il tempo, ma alla fine il Pisa ha ottenuto il permesso di giocare all’Arena Garibaldi e dunque la squadra toscana torna nel suo stadio, nel massimo campionato, a distanza di 34 anni dall’ultima volta. C’è una curiosità incredibile: l’ultima partita disputata qui in Serie A era stata proprio contro la Roma, il 26 maggio 1991, sconfitta sancita da Roberto Muzzi e retrocessione per la squadra toscana. Naturalmente ci sono altri dati da scoprire: l’ultimo gol e l’ultima vittoria all’Arena Garibaldi per quanto riguarda il massimo campionato.

I due momenti coincidono: torniamo alla terzultima giornata, e un successo di misura contro il Bari che purtroppo non era servito: al 76’ minuto gol di David Fiorentini, cresciuto nel vivaio del Pisa e quell’anno anche autore di due gol nella Mitropa Cup, in cui i nerazzurri avevano raggiunto la finale perdendola però contro il Torino. Questi i ricorsi storici, adesso Pisa Roma vale per la seconda giornata e chissà che Alberto Gilardino faccia lo scherzetto al suo ex allenatore Gian Piero Gasperini; per scoprirlo non abbiamo che da riferirci ai campi e lasciare che siano loro a parlare, finalmente per i risultati Serie A si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO ALTRI ANTICIPI!

Grande sabato con i risultati Serie A: il 30 agosto prosegue il calendario della seconda giornata, saranno quattro le partite cui assisteremo e siamo ancora in un regime serale, alle ore 18:30 spazio a Bologna Como e Parma Atalanta mentre alle ore 20:45 vivremo Napoli Cagliari e Pisa Roma, siamo pronti allo spettacolo.

Il massimo campionato di calcio è iniziato una settimana fa, e ha già regalato spunti interessanti: parlando ad esempio della squadra che difende lo scudetto, il Napoli non ha sbagliato l’esordio andando a vincere sul campo del Sassuolo, e mettendo subito in mostra grandi lampi di classe da parte di Kevin De Bruyne.

La grande attesa era anche per la nuova Roma affidata a Gian Piero Gasperini, e anche qui i tifosi non si sono potuti lamentare: prova brillante contro il Bologna, ma soprattutto una vittoria preziosa firmata dal nuovo acquisto Wesley, che ha già messo il punto esclamativo.

Questi sono appena due temi perché in realtà ce ne sono tanti altri, a noi adesso non resta che mettersi comodi e stare a vedere cosa succederà questo sabato, i risultati Serie A sono davvero dietro l’angolo e quindi noi possiamo andare a fare un altro aggiornamento sulle quattro partite di oggi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: A CACCIA DI CONFERME

Altri temi animano i risultati Serie A, per esempio il ritorno in casa del Pisa che dopo 34 anni ha giocato nuovamente nel massimo campionato e ha fermato l’Atalanta sul pareggio a Bergamo, adesso per Alberto Gilardino arriva la sfida contro Gasperini (che lo ha allenato in carriera) per provare a regalare una gioia ai tifosi toscani, prima in casa anche per Carlos Cuesta che con il suo Parma deve riscattare la sconfitta subita sul campo della Juventus, incrocio proprio contro l’Atalanta di Ivan Juric che all’esordio non ha poi fatto malissimo anche se ha impiegato un tempo per prendere le misure alla neopromossa.

Infine possiamo citare, nell’analisi dei risultati Serie A, l’attesissimo Como: si è detto più volte che i lariani possano realmente ambire all’Europa e, se il buongiorno si vede dal mattino, la brillante vittoria ottenuta contro la Lazio è sicuramente un ottimo modo per confermare le premesse, attenzione alla creatura di Cesc Fabregas perché potrebbe fare anche meglio delle previsioni ottimistiche, intanto ecco una gustosa trasferta a Bologna, dove Vincenzo Italiano forse è partito con troppa fiducia rispetto alle ultime due stagioni e dovrà ora rivedere qualcosa.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 2^ GIORNATA

ore 18:30 Bologna Como 0-0

ore 18:30 Parma Atalanta 0-0

ore 20:45 Napoli Cagliari

ore 20:45 Pisa Roma

