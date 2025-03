RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CORSA SCUDETTO CALDISSIMA!

Sabato 1 marzo i risultati Serie A propongono uno scorcio di 27^ giornata che potrebbe essere determinante per la corsa allo scudetto: Atalanta Venezia si gioca alle ore 15:00 e a seguire, vale a dire alle ore 18:00, avremo l’attesissimo big match Napoli Inter. Tre squadre che sono separate da tre punti in classifica: i rallentamenti delle prime due, con il Napoli che ha perso la vetta con la sconfitta di Como dopo aver pareggiato tre partite, ha permesso all’Atalanta, ferita dall’eliminazione dalla Champions League, di riportarsi sotto e di essere assolutamente in lotta per il tricolore grazie al 5-0 sul campo dell’Empoli.

L’Inter nel frattempo ha preso il comando delle operazioni, ma anche i nerazzurri non sono riusciti ad approfittare del contesto: con il Napoli in vistosa frenata hanno perso sul campo della Juventus e anche in precedenza avevano lasciato qualche punto per strada, di conseguenza la quota scudetto si è abbassata ed è per questo che, in una recente conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha potuto parlare per una volta senza veli e, pur senza mai nominare la parola precisa, ha confermato che la sua Atalanta si gioca la possibilità concreta di vincere il campionato. Forse i risultati Serie A non sono mai stati così attesi come questo sabato…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UNA GIORNATA DECISIVA

Dunque il sabato che ci attende in compagnia dei risultati Serie A potrebbe dare una forte indicazione circa la lotta per lo scudetto. Perlustriamo i possibili scenari: una vittoria dell’Inter al Diego Armando Maradona che lancerebbe i nerazzurri a +5 e forse con la fuga giusta, l’Atalanta a quel punto potrebbe prendersi il secondo posto (ospita il Venezia penultimo e quasi condannato alla retrocessione) ma la Dea tifa ovviamente per il pareggio, grazie al quale potrebbe addirittura portarsi ad un solo punto dalla prima posizione che resterebbe all’Inter. Non solo, perché il Napoli ha la possibilità di ribaltare immediatamente la classifica e tornare al primo posto con una vittoria casalinga.

Attenzione poi al pareggio di cui abbiamo già detto: bisognerà aspettare, ma intanto la Juventus potrebbe arrivare a 6 punti dall’Inter. Certamente sarebbe ancora una distanza importante, ma a quel punto non sarebbe sbagliato escludere del tutto i bianconeri dalla lotta anche perché per Thiago Motta si tratterebbe della quinta vittoria consecutiva, e parecchi degli scontri diretti sono stati già giocati (contro Inter e Napoli innanzitutto, ma anche il Milan). Insomma: attenzione, perché quello che sembrava essere un bellissimo duello a due potrebbe improvvisamente diventare un testa a testa tra be quattro squadre.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Atalanta Venezia

Ore 18:00 Napoli Inter

Ore 20:45 Udinese Parma

