Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi della 29^ giornata

Torniamo a vivere le grandi emozioni dei risultati di Serie A 2019-2020 con le partite che inaugurano la 29^ giornata: siamo al terzo turno completo da quando il campionato è ripartito, ponendo fine al lockdown da Coronavirus e inaugurando un calendario serratissimo per permettere di concludere all’inizio di agosto e lasciare poi spazio alle coppe europee. Sono due le sfide che vivremo martedì 30 giugno: alle ore 19:30 si parte con Torino Lazio, mentre alle ore 21:45 ci sarà Genoa Juventus. Coinvolte subito le due squadre che, al momento con buona pace dell’Inter, si stanno giocando lo scudetto: la distanRFiwsuza nella classifica di Serie A è di 4 punti a favore dei bianconeri, che sono riusciti ad ampliare il divario dovendo ringraziare l’Atalanta. I biancocelesti hanno comunque dato un segnale ampiamente positivo, di voglia e carattere, quando sabato sera hanno rischiato di affondare contro la Fiorentina (in casa) ma poi hanno rimontato fino a vincere la partita. Il grande testa a testa dunque continua: sarà davvero interessante vedere se una delle due farà un passo falso che potrebbe cambiare tutto lo scenario in termini di classifica, ora mettiamoci in attesa dei risultati di Serie A parlando anche delle due avversarie delle squadre che stanno dominando il campionato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A legati agli anticipi della 29^ giornata, dobbiamo appunto tenere conto delle due sfidanti per così dire. Il Genoa ha sprecato una bella occasione nell’ultimo turno, non riuscendo ad avere la meglio sul Brescia: se non altro il Grifone ha mostrato orgoglio nel riprendere la partita e pareggiandola, ma in termini di classifica di Serie A la situazione rimane davvero delicata. Il pareggio era un risultato molto più favorevole alla squadra di Davide Nicola che, infatti, non si può dire del tutto delusa; certo con tre punti dal Rigamonti adesso lo scenario sarebbe assolutamente diverso, anche in termini di fiducia. Il Torino ha sfruttato il lungo stop per ricaricare le batterie e ha portato via 4 punti: il pareggio interno contro il Parma e il successo sull’Udinese hanno dato fiato ai granata, la cui classifica era pericolante. Tuttavia il terzo dei risultati è stato un pesante ko a Cagliari, e anche contro i ducali il Torino ha sprecato un calcio di rigore mancando una vittoria che avrebbe dato tutt’altro sapore alla sua situazione. Moreno Longo insomma non si può dire ancora al sicuro, e sa di dover affrontare la Lazio con il piglio di una finale; non resta allora che scoprire cosa succederà con questi primi due risultati di Serie A, tra poco le squadre impegnate martedì sera scendono in campo!

RISULTATI SERIE A: 29^ GIORNATA

Ore 19:30 Torino Lazio

Ore 21:45 Genoa Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 69

Lazio 65

Inter 61

Atalanta 57

Roma 48

Napoli 45

Milan 42

Parma, Verona 39

Cagliari 38

Bologna 37

Sassuolo 34

Fiorentina, Torino 31

Udinese 28

Sampdoria, Genoa 26

Lecce 25

Spal, Brescia 18



