Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi della 3^ giornata

RISULTATI SERIE A: OGGI GLI ANTICIPI DELLA 3^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie A , oggi sabato 11 settembre 2021: conclusa la finestra riservata alle nazionali, ecco che il primo campionato nazionale torna sotto ai riflettori e davvero non vediamo l’ora di dare spazio alle prime sfide della 3^ giornata di campionato. L’attesa è grande e non solo perché siamo alle prime battute di questa nuova stagione 2021-22 ma pure perchè saranno oggi chiamati in campo dei gran protagonisti della Serie A: vediamo subito che ci riserva il calendario dunque.

Per questo sabato 11 settembre 2021 per i risultati della Serie A si partirà subito alle ore 15.00 con la sfida al Castellani tra Empoli e Venezia. A seguire e solo alle ore 18.00 sarà la volta di Napoli Juventus, con i campani un po’ demotivati forse dopo il KO subito in amichevole col Benevento in settimana. A chiudere il quadro di questo sabato l’incontro alle ore 20.45 tra Atalanta e Fiorentina, a casa dei bergamaschi di Gasperini.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Dette delle sfide che caratterizzeranno questo sabato 11 settembre 2021 per i risultati della Serie A, ecco che serve ora andare a ricordare che sta accadendo anche nella classifica del primo campionato nazionale: sia pure alla vigilia della terza giornata. Con solo 180 minuti disputati di questa stagione, chiaramente la graduatoria non è affatto definita: pure troviamo ai vertici con 6 punti e dunque bottino pieno un po’ tutte le big del campionato come Lazio, Roma, Inter, Milan e Napoli. Alla lista manca solo la Juventus di Allegri, che fin qui ha fatto ben poco e pure ha da parte un solo punticino (ottenuto pareggiando con l’Udinese). Avanzano dunque la Vecchia signora i club fermi a 4 punti e dunque Udinese, Sassuolo, Atalanta, ma pure Fiorentina ed Empoli che hanno da parte solo 3 punti. Dietro ai bianconeri Sampdoria, Spezia e Cagliari che pure hanno un solo punto: ancora a quota 0 alla vigilia del terzo turno invece Torino, Verona, Salernitana, Genoa e Venezia per cui la Serie A 2021-22 è cominciata davvero in salita!

RISULTATI SERIE A, ORARI E PARTITE

Ore 15.00 Empoli-Venezia

Ore 18.00 Napoli-Juventus

Ore 20.45 Atalanta-Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Lazio, Inter, Roma, Milan, Napoli 6

Udinese, Sassuolo, Bologna, Atalanta 4

Fiorentina, Empoli 3

Juventus, Sampdoria, Cagliari, Spezia 1

Verona, Torino, Salernitana, Genoa, Venezia 0



