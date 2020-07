Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: anticipi della 31^ giornata

Si torna subito in campo per i risultati di Serie A: siamo arrivati alla 31^ giornata e, negli anticipi di martedì 7 luglio, torneremo a vivere la corsa allo scudetto che, almeno nell’ultimo turno del fine settimana, sembra aver preso una direzione ben precisa. Iniziamo intanto con il dire che le partite cui assisteremo oggi sono due: si parte alle ore 19:30 con Lecce Lazio mentre alle ore 21:45 avremo il big match, vale a dire Milan Juventus. I rossoneri possono ancora essere arbitri dell’entusiasmante scontro che si sta avvicinando sempre più alla sfida diretta: dopo aver frenato la corsa dei biancocelesti, adesso i ragazzi di Stefano Pioli sperano di fare lo stesso perché continuano a inseguire un posto in Europa League, e sanno che battere in rapida successione le prime due della classifica di Serie A sarebbe un bel colpo anche dal punto di vista psicologico. Adesso dunque ci accomodiamo e iniziamo a capire in che modo potrebbero andare le cose con i due risultati che stiamo aspettando, la Serie A prosegue senza soste e come sempre ci sarà anche il tema della condizione fisica a farla da padrone, come abbiamo già visto ampiamente nel corso della ripresa post-lockdown.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Con i risultati di Serie A legati a martedì 7 luglio rivivremo dunque l’entusiasmante corsa scudetto: dopo la pandemia però la Juventus è riuscita a dare la spallata che voleva, vincendo le sue quattro partite e approfittando delle due sconfitte della Lazio che, imbattuta per oltre un girone e capace di portarsi ad un solo punto dalla capolista, è caduta contro Atalanta e Milan scivolando a -7. Queste due avversarie sono però quelle contro cui la Juventus dovrà ora giocare: il calendario parla a favore della squadra di Simone Inzaghi, che ha il chiaro obiettivo di tornare a contatto per poi provare a operare il sorpasso quando ci sarà la sfida diretta. Nella classifica di Serie A sta rapidamente risalendo la corrente il Milan, che mette pressione alla Roma in chiave quinto posto: a parte la battuta d’arresto di Ferrara, quando comunque era arrivato un pareggio all’ultimo secondo, i rossoneri sono rivelati tra le squadre più in forma dell’estate e vogliono proseguire la marcia, vendicando anche idealmente la semifinale di Coppa Italia. Il Lecce ha invece pochissimi margini di errore: sconfitti anche a Reggio Emilia, i salentini sono rimasti terzultimi senza riuscire a fare passi avanti, inevitabile adesso che ogni partita vada affrontata come se fosse una finale e vedremo se, nei risultati di Serie A attesi per oggi, Fabio Liverani riuscirà contro la sua ex squadra a ottenere una vittoria importante per continuare a sperare nella salvezza.

RISULTATI SERIE A: 31^ GIORNATA

Ore 19:30 Lecce Lazio

Ore 21:45 Milan Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 63

Roma, Napoli 48

Milan 46

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari, Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Torino 31

Sampdoria 29

Genoa 27

Lecce 25

Brescia 21

Spal 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA