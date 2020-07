Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score, anticipi della 37^ giornata

Si torna di nuovo in campo con il primo campionato nazionale: oggi , martedì 28 luglio 2020 infatti sono attesi i primi risultati per la Serie A, per la 37^ giornata, la penultima di questa incredibile quanto complicata stagione 2019-2020, e siamo ovviamente impazienti di dare la parola al campo. Anche perché ad attenderci questa sera saranno solo poche partite, appena due, ma di grandissimo prestigio e valore, anche per la classifica di campionato, dove comunque la pratica scudetto è già stata archiviata solo lo scorso fine settimana dalla Juventus. Vediamo dunque subito che cosa ci riserva il calendario ufficiale, per questo martedì sera riservato ai risultati della Serie A. Come riferito prima, oggi ci faranno compagnia incontri di grande prestigio: si comincerà dunque col botto già alle ore 19.30 quando al Tardini si giocherà la sfida tra Parma e Atalanta, dove i ducali vorranno riconfermare l’ottimo stato di forma, e la Dea naturalmente deve riaffermarsi come la “bella” di questa caldissima estate dedicata alla Serie A, post pandemia. I riflettori poi questa sera alle ore 21.45 saranno tutti diretti a San Siro, dove si accenderà la partita tra Inter e Napoli, big match del turno e incontro di grandissimo prestigio.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Come detto prima, siamo impazienti di dare il via a questo martedì sera, tutto dedicato ai risultati di Serie A, anticipi della 37^ giornata, ma nell’attesa è giusto dare un poco di contesto generale. Come riferito, la Juventus infatti ha finalmente fatto suo l’ennesimo titolo italiano, ma ancora restano tanti i verdetti da fissare in questo finale di stagione, dalle posizioni per l’Europa a retrocessioni e salvezze. I tre punti messi in palio già stasera dunque in tal senso si rivedranno decisivi, specie per la battaglia in corso per il secondo gradino della classifica (determinante in vista della prossima edizione della Champions League) e che vede impegnati stasera a distanza Atalanta e Inter. Le due nerazzurre pure se la vedranno oggi con due club che hanno ancora poco da chiedere a questa stagione della Serie A, se non di chiudere in bellezza e comunque pronte a dare il massimo. Dopo tutto il Parma è stata una delle più belle squadre di questa stagione e D’Aversa non si vuole lasciar scappare l’occasione di fare da muro all’imprendibile Dea. Pure il Napoli (in Europa perchè vincitore della Coppa Italia) non può permettersi oggi alcuna leggerezza: contro un avversario come l’Inter gli uomini di Gattuso devono dare il massimo, anche se forse nello spogliatoio campano l’attenzione è già rivolta al prossimo match di Champions League con il Barcellona. Quel che è certo è che ci attenderanno match di grandissimo spessore.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.30 Parma-Atalanta

Ore 21.45 Inter-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 83

Inter 76

Atalanta, Lazio 75

Roma 64

Milan 60

Napoli 59

Sassuolo 48

Verona, Parma, Bologna 46

Fiorentina 43

Udinese, Cagliari 42

Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 20



