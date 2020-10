Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi della 4^ giornata

RISULTATI SERIE A: IN CAMPO LE BIG, ATTESA PER IL DERBY INTER-MILAN

Tornano le partite per i risultati di Serie A: archiviata la sosta per le nazionali e assistito ad amichevoli e match di Nations League, il massimo campionato di calcio vive nel fine settimana la sua quarta giornata, che avrà ben quattro anticipi il sabato. Ci lanciamo verso l’esordio delle coppe europee, dunque le squadre che sono impegnate in Champions League anticipano come di consueto: si parte alle ore 15:00 con Napoli Atalanta, poi alle ore 18:00 vivremo il grande spettacolo del derby Inter Milan ma in contemporanea si giocherà anche Sampdoria Lazio, mentre la chiusura – in attesa delle partite della domenica e del Monday Night – sarà alle ore 20:45 con Crotone Juventus. Grande interesse nello scoprire come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite, anche se siamo solo all’inizio del torneo ed è presto per fare valutazioni di un certo tenore questi risultati di Serie A contribuiranno già a darci indicazioni importanti, e allora tuffiamoci in questa atmosfera.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Naturalmente tra i risultati di Serie A attesi per gli anticipi del sabato spicca Inter Milan, il derby della Madonnina: rossoneri a caccia di riscatto dopo aver perso i due dell’ultimo campionato, oggi hanno 2 punti in più in classifica avendo sempre vinto e senza aver incassato gol. I frutti del lavoro di Stefano Pioli stanno iniziando a vedersi, ma chiaramente i nerazzurri non sono da meno e con la conferma travagliata di Antonio Conte puntano con decisione a quello scudetto che l’anno scorso hanno sfiorato per punti ottenuti ma che, sul campo e concretamente, non si sono davvero giocati. La Juventus, campione d’Italia in carica, è già chiamata a fornire adeguate risposte sul campo del Crotone, ma lo farà senza Cristiano Ronaldo che è tra i tanti positivi al Coronavirus: il portoghese ha segnato 3 dei 5 gol bianconeri e sarà senza di lui che Andrea Pirlo dovrà dimostrare di aver trovato la quadratura del cerchio. Abbiamo poi l’Atalanta, altra capolista e già impressionante per lo stato di forma e la produzione offensiva: 13 gol in tre partite per la Dea, ma ce ne sono anche 5 subiti e oggi si va a giocare sul campo del Napoli, una avversaria più che credibile che spera di inserirsi nella corsa allo scudetto ma ha ricevuto la mazzata dello 0-3 a tavolino per non essersi presentata a Torino. Dove vuole entrare anche la Lazio, poco modificata rispetto alla passata stagione ma già ben amalgamata sotto la guida del recordman di presenze Simone Inzaghi, forse la migliore garanzia per questo gruppo.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 15:00 Napoli Atalanta

Ore 18:00 Inter Milan

Ore 18:00 Sampdoria Lazio

Ore 20:45 Crotone Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta, Milan 9

Sassuolo, Inter, Juventus 7

Verona, Benevento 6

Napoli (-1) 5

Lazio, Roma 4

Genoa*, Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Spezia, Parma 3

Cagliari 1

Torino*, Udinese, Crotone 0

* una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA