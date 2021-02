Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi venerdì 19 febbraio

RISULTATI SERIE A: DUE ANTICIPI DI VENERDì

Nella 23^ giornata, i risultati di Serie A avranno un triplo appuntamento: il calendario infatti piazza due partite anche venerdì 19 febbraio, dunque siamo qui a raccontare queste sfide che nello specifico saranno Fiorentina Spezia, all’Artemio Franchi alle ore 18:30, e Cagliari Torino che si giocherà alle ore 20:45 presso la Sardegna Arena. Si parla dunque di partite che riguardano la parte bassa della classifica: se a Firenze ci sarà meno urgenza di fare punti, anche se nessuna delle due squadre può dirsi ancora del tutto al sicuro in chiave salvezza, in Sardegna vivremo una sfida delicatissima che può essere determinante anche per prendere fiducia in vista dei prossimi impegni, ma al contrario potrebbe affondare una delle due concorrenti.

Senza indugiare oltre, e ovviamente nell’attesa che nei giorni seguenti si giochino le altre partite, possiamo andare a presentare queste due sfide provando ad analizzarne i temi principali, parlando ancora dei risultati di Serie A per un campionato che sta entrando nella sua parte decisiva e per questo si sta facendo ancora più entusiasmante.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora a parlare dei risultati di Serie A per questi due anticipi del venerdì. Sicuramente la partita più delicata è quella di Cagliari, e lo abbiamo già detto: gli isolani non erano partiti male in questo campionato ma poi hanno conosciuto un incredibile periodo di crisi che li ha fatti precipitare al penultimo posto in classifica, una situazione dalla quale non sono più riusciti a riprendersi. Un Cagliari anche sfortunato visti gli ultimi risultati, ma che adesso non può sbagliare contro un Torino che da quando è arrivato Davide Nicola non ha ancora perso (4 pareggi) e appare in ripresa anche se certamente si muove a rilento e ha bisogno di tornare a festeggiare.

Delle squadre in campo oggi la più tranquilla è curiosamente lo Spezia, che sta anche facendo segnare un passo quasi da record: Vincenzo Italiano si è anche permesso di battere il Milan nell’ultima giornata e ora vede la salvezza, pur sapendo che dovrà tirare fino all’ultimo o quasi. Delusa la Fiorentina, che sperava di poter finalmente cambiare passo e invece si ritrova invischiata in una situazione di classifica che è assolutamente non all’altezza delle aspettative e della qualità della rosa: dopo aver perso sul campo della Sampdoria servirà un’immediata sterzata per risalire la corrente, al momento Cesare Prandelli non è nei guai dal punto di vista della classifica solo perché chi è dietro sta viaggiando controvento e in maniera molto lenta…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 23^ GIORNATA

Ore 18:30 Fiorentina Spezia

Ore 20:45 Cagliari Torino

CLASSIFICA SERIE A

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus* 42

Napoli*, Atalanta, Lazio 40

Sassuolo 34

Verona 33

Sampdoria 30

Genoa 25

Bologna, Spezia, Udinese, Benevento 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

* una partita in meno



