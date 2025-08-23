Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 23 agosto, come anticipi della prima giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: FINALMENTE SI RIPARTE!

Sabato 23 agosto i risultati Serie A tornano a farci compagnia: tre mesi dopo la conclusione del precedente campionato siamo pronti a rivivere le grandi emozioni del massimo torneo di calcio di casa nostra, con una prima giornata che si spalanca davanti a noi con quattro anticipi, in due diverse fasce orarie.

Alle ore 18:30 ecco Genoa Lecce e Sassuolo Napoli, mentre alle ore 20:45 sarà il turno di Milan Cremonese e Roma Bologna; naturalmente si può ancora dire poco ma gli accadimenti dell’estate, tra il calciomercato e magari anche l’esordio in Coppa Italia, ha già messo un po’ di carne al fuoco relativamente a questo sabato.

Poi i risultati Serie A ci consegnano immediatamente l’esordio dei campioni in carica: il Napoli apre la difesa dello scudetto sul campo del Sassuolo, che è tornato nel massimo campionato dopo una sola stagione e chiaramente ha ambizioni che vanno oltre una semplice salvezza.

Tra le big poi ecco Milan e Roma, entrambe in una veste rinnovata; i rossoneri li abbiamo visti la scorsa settimana in Coppa Italia con una vittoria agevole contro il Bari, per Massimiliano Allegri si tratta di un ritorno dopo 11 anni ma anche i cinque scudetti vinti con la Juventus, e sarà un grande protagonista del torneo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ECCO I PRIMI TEMI

Bisogna dire che i risultati Serie A ci erano decisamente mancati: finalmente tornano le grandi emozioni del nostro campionato, come detto essendo solo alla prima giornata non è ancora il momento per fare chissà quale quadro della situazione ma inevitabilmente i primi temi sono già sul piatto, dal ritorno di Allegri alla conferma di Antonio Conte sulla panchina di un Napoli che punta il bis scudetto, passando poi per la prima ufficiale di Gian Piero Gasperini come allenatore della Roma, tra l’altro dopo i nove anni splendidi sulla panchina dell’Atalanta e tanti punti di domanda sul tempo che eventualmente gli sarà concesso.

Ci sono poi anche le “piccole” ai nastri di partenza: anche la Cremonese è una neopromossa che tra l’altro ha già vissuto una delusione stagionale venendo eliminata dal Palermo in Coppa Italia, Genoa e Lecce si affrontano in un match che potrebbe valere molto per la salvezza – pur se il Grifone ha dato segnali di poter fare meglio – e il Bologna sta nel mezzo, nel senso che dopo due qualificazioni consecutive in Europa e la vittoria dell’ultima Coppa Italia non la si può più considerare una piccola. I risultati Serie A sono dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci diranno i campi questo sabato…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 1^ GIORNATA

Ore 18:30 Genoa Lecce

Ore 18:30 Sassuolo Napoli

Ore 20:45 Milan Cremonese

Ore 20:45 Roma Bologna

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A