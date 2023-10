RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Juventus per la vetta! Diretta gol live score (10^ giornata, 28 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: PER LA VETTA

Come abbiamo già detto nel presentare i risultati di Serie A per gli anticipi della decima giornata, oggi la Juventus potrebbe andare a prendersi il primo posto in classifica; non solo, visto che domani ci sono due sfide dirette molto interessanti (Inter Roma e Napoli Milan), non è nemmeno impossibile pensare che i bianconeri siano in vetta anche al termine di questo turno. Al momento la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto 6 vittorie, due pareggi e la sconfitta contro il Sassuolo; il colpo contro il Milan, sicuramente favorito dall’espulsione di Malick Thiaw ancora nel primo tempo, è stato importante anche per ridare fiducia alla squadra.

Va ricordato che la Juventus ha vinto l’ultimo dei suoi nove scudetti consecutivi nel 2020, con Maurizio Sarri in panchina; da quel momento le cose non sono mai andate così bene e i bianconeri non sono più riusciti a riprendersi il primo posto in classifica. Oggi forse la Juventus non è ancora costruita per arrivare al tricolore, certamente ci sono avversarie che almeno sulla carta sono più forti e sono già più avanti nel percorso; tuttavia Allegri, che oggi sfida il Verona, sa di avere una bella occasione per inserirsi nella corsa e allora oggi ci proverà sicuramente, poi chiaramente bisognerà aspettare per scoprire come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA ALLA JUVENTUS!

I risultati di Serie A, inaugurati dall’anticipo Genoa Salernitana, tornano a farci compagnia sabato 28 ottobre: si giocano oggi le partite della 10^ giornata, dunque altri tre anticipi con le fasce orarie già conosciute. Si parte infatti alle ore 15:00 con Sassuolo Bologna; alle ore 18:00 avremo Lecce Torino, poi alle ore 20:45 ecco Juventus Verona. Cosa possiamo dire dei risultati di Serie A per questo nuovo turno? Intanto, che la Juventus potrebbe – sia pure temporaneamente – prendersi il primo posto in classifica, ma i bianconeri possono sperare perché domenica si giocheranno Inter Roma e Napoli Milan, dunque attenzione alla possibilità di vetta “concreta” per la squadra di Massimiliano Allegri.

Poi, vanno a caccia di riscatto due squadre come Torino e Verona la cui classifica è molto simile: abbiamo 9 punti per i granata e 8 per l’Hellas, la zona retrocessione si è pericolosamente avvicinata con la vittoria dell’Empoli a Firenze, e soprattutto il Verona dopo un ottimo avvio di stagione si è perso per strada e adesso rischia veramente di perdere altre posizioni. Non che il Torino stia facendo meglio, del resto; scopriremo tutto tra poco quando si comincerà a giocare per i risultati di Serie A, per il momento possiamo presentare alcuni dei temi principali che sono legati a questa decima giornata di campionato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Avremo tra poco i risultati di Serie A che proseguono il programma della decima giornata. Sta facendo davvero bene il Bologna, che del resto già l’anno scorso aveva stupito: la squadra di Thiago Motta ha 14 punti che sono gli stessi della Roma, settimo posto in classifica e dunque, almeno per il momento, si lotta concretamente per un posto in Europa. Da valutare il Sassuolo, che nel derby si può rilanciare in un campionato che fino ad oggi l’ha visto straripante in certe uscite ma, in termini generali, ancora modesto e con un rendimento inferiore a quello che effettivamente la squadra di Alessio Dionisi potrebbe fare.

Il Lecce resta la grande rivelazione: i salentini possono anche aver rallentato la marcia rispetto alle prime giornate, ma nei risultati di Serie A continuano a fare bene e la dimostrazione sta nei 13 punti in classifica, vale a dire 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione che sono ovviamente un bottino di tutto rispetto per questa squadra. Per di più oggi c’è una partita al Via del Mare contro il Torino, con la possibilità di esplorare le zone che conducono a Conference League o addirittura Europa League: tutto fieno in cascina per quando bisognerà tirare le somme. Vedremo allora cosa ci porteranno in dote i risultati di Serie A per la decima giornata…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 10^ GIORNATA

Ore 15:00 Sassuolo Bologna

Ore 18:00 Lecce Torino

Ore 20:45 Juventus Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter 22

Milan 21

Juventus 20

Fiorentina, Napoli 17

Atalanta 16

Roma, Bologna 14

Lecce, Lazio 13

Monza, Frosinone 12

Genoa 11

Sassuolo 10

Torino 9

Verona 8

Empoli 7

Udinese 6

Salernitana 4

Cagliari 3











