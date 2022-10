Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (11^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SALERNITANA SPEZIA

I risultati di Serie A, che non hanno vissuto il turno infrasettimanale come in altri Paesi, tornano a farci compagnia con la 11^ giornata: il programma è stato inaugurato da Juventus Empoli, anticipo del venerdì, e allora sabato 22 ottobre vivremo altre tre partite che possiamo comunque considerare degli anticipi. Si parte alle ore 15:00 con la delicata Salernitana Spezia; alle ore 18:00 vivremo l’intrigante e significativa Milan Monza, chiusura – per oggi, aspettando le altre sfide – alle ore 20:45 quando all’Artemio Franchi sarà in programma la sempre interessante Fiorentina Inter.

Cosa dire dei risultati di Serie A e della classifica del campionato? Il Napoli, che ha vinto le ultime 10 partite contando anche la Champions League, va a caccia della fuga giusta e intanto oggi osserverà due rivali per lo scudetto, vale a dire le milanesi anche se in questo momento l’Inter è ancora abbastanza indietro (-7 dalla vetta) ma si è rilanciata vincendo le ultime due partite e questa sera potrebbe spingere ancora più giù una Fiorentina che non fa della continuità la sua arma migliore. Per tutto il resto, ci prendiamo ora del tempo per valutare quelli che sono i temi principali legati agli imminenti risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna a giocare tra poco per i risultati di Serie A: abbiamo presentato Salernitana Spezia come una partita delicata, e in effetti all’Arechi si gioca una sfida diretta per la salvezza tra due squadre che in termini generali non stanno facendo malissimo, si stanno tenendo fuori dai guai ma sanno di dover idealmente aumentare il passo, perché certo alle loro spalle ci sono realtà che potrebbero sempre alzare il livello. Un esempio è rappresentato dal Monza, che oggi gioca un suggestivo derby a San Siro: i brianzoli erano partiti con un solo punto nelle prime sei partite ma poi hanno vinto le prime tre con Raffaele Palladino come allenatore,.

Quindi è chiaro che squadre come Sampdoria (soprattutto) e Verona, ma va ovviamente inserita anche la Cremonese, hanno nelle corde la capacità di tornare a fare risultati. L’Inter come detto ha vinto le ultime due gare, uscendo dalla crisi e riuscendo a rilanciarsi anche in Champions League; i nerazzurri devono rincorrere e affrontano un bel test contro una Fiorentina che ancora è troppo sotto il par, perché avrebbe le potenzialità per lottare concretamente per l’Europa League ma si trova mestamente nella parte bassa della classifica di Serie A. Tra poco comunque si torna a giocare, vedremo quali saranno i risultati che matureranno dai campi…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 11^ GIORNATA

ore 15:00 Salernitana Spezia

ore 18:00 Milan Monza

ore 20:45 Fiorentina Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26

Atalanta 24

Milan 23

Roma 22

Lazio, Udinese 21

Juventus 19

Inter 18

Sassuolo 12

Empoli, Torino 11

Salernitana, Fiorentina, Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Bologna 7

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3











