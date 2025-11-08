Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite dell'undicesima giornata, per sabato 8 novembre.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL DERBY DELLA MOLE!

Di nuovo in campo per i risultati Serie A, con le partite di sabato 8 novembre che fanno seguito all’anticipo di ieri sera con il quale si è aperto il nuovo turno, dunque un’undicesima giornata che oggi propone come sicuro highlight Juventus Torino, l’attesissimo derby della Mole che va in scena alle ore 18:00.

Prima ci saranno Como Cagliari e Lecce Verona, alle ore 15:00, e per chiudere questo sabato Parma Milan alle ore 20:45; partite tutte molto interessanti con varie zone della classifica che sono toccate, ma inevitabilmente il derby di Torino rimane impresso nell’attenzione anche perchè Luciano Spalletti andrà in cerca di conferme.

Buona la prima per il nuovo allenatore della Juventus, che ha vinto a Cremona mostrando anche qualcosa in più sul piano del gioco; adesso arriva un test già complicato, perché sicuramente i bianconeri sono superiori nei valori generali ma il Torino sa sempre mettere qualcosa in più in campo quando si parla di stracittadina.

È allora una partita tutta da vivere, e vedremo se per la Juventus arriverà la terza vittoria consecutiva che la lanci ancor più verso quella corsa scudetto che Spalletti ha detto di voler percorrere; per i granata un altro momento della verità come reazione di carattere, i risultati Serie A ci racconteranno tutto tra poco…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: MILAN AL TARDINI

Per i risultati Serie A si gioca il derby di Torino, ma ovviamente grande risalto deve essere dato anche alla serata del Tardini: zitto zitto, e forse contro i pronostici, il Milan ha già vinto due fondamentali sfide dirette a San Siro, regolando prima il Napoli e poi la Roma, e si è preso il secondo posto in classifica ad un punto dai partenopei. Il solito Massimiliano Allegri, verrebbe da dire: quello che raramente sbaglia le partite che contano e che hanno un maggiore peso specifico per la classifica, e che sa gestire nel migliore dei modi un risultato di vantaggio come si è visto in entrambi i casi, il suo Milan sta correndo davvero tanto.

Non così il Parma di Carlos Cuesta, che ha perso in casa contro il Bologna: brutta battuta d’arresto per una squadra cui il tecnico spagnolo sta provando a dare un’identità senza però riuscire a raccogliere punti pesanti, la classifica non è ancora drammatica ma certamente adesso il Parma deve iniziare a cambiare marcia se vuole davvero mettersi al sicuro. Certamente la partita contro il Milan proposta oggi dai risultati Serie A non sembra essere l’ideale per invertire la tendenza, ma nel calcio esistono sempre le sorprese e siamo sicuri che anche Allegri avrà avvisato i rossoneri, vietato abbassare la guardia.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 11^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Cagliari

Ore 15:00 Lecce Verona

Ore 18:00 Juventus Torino

Ore 20:45 Parma Milan

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A