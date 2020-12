Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (11^ giornata)

RISULTATI SERIE A LIVE 11^ GIORNATA

Sono riflettori puntati oggi, sabato 12 dicembre 2020 sui risultati della Serie A: dopo infatti l’anticipo occorso solo ieri sera tra Sassuolo e Benevento, ecco che si fa veramente sul serio per la 11^ giornata del primo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di dare di nuovo la parola al campo. Anche per la giornata di oggi infatti ci attendono degli anticipi del turno veramente interessante: andiamo subito a vederli uno per uno. Calendario alla mano ecco che la giornata di oggi, dedicata ai risultati di Serie A sarà aperta solo alle ore 15.00 con l’incontro tra Crotone e Spezia, le due neopromosse del primo campionato nazionale, allo Scida. Solo alle ore 18.00 saremo invece all’Olimpico di Torino per lo scontro tra i granata di Giampaolo e l’Udinese: due club dunque a caccia grossa di punti, pronti a dare spettacolo. A chiusura di questa giornata, ecco poi l’incontro messo in calendario per le ore 20.45 all’Olimpico della Capitale, tra Lazio e Verona: in campo dunque i i biancocelesti di Inzaghi dopo anche l’impegno in coppa con il Bruges.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie A, pure ci pare buona cosa andare a dare un poco di contesto ai match che ci faranno compagnia della giornata odierna. Come gli appassionati ben ricordano, oggi saranno in campo diversi club che al momento stazionano ai gradini più bassi della classifica di campionato. E’ certo il caso del Crotone di Stroppa, fanalino di coda con appena due punti finora messi da parte, come pure dello Spezia, oggi rivale, visto che i liguri comunque non sono oltre il 15^ gradino, con 10 punti ottenuti in dieci giornate. Pure ricordiamo che non se la passa meglio il Torino di Giampaolo, terzultima squadra della classifica e club alla ricerca quali disperata dei tre punti, e che dunque oggi proverà ad approntare dell’Udinese, che se non altro si presenterà in campo riposata, avendo saltato l’ultimo match (contro l’Atalanta). Al termine dunque della giornata odierna, ci attendiamo grandi movimenti ai gradini più bassi, dove la classifica è ancora corta: chi oggi riuscirà a riscattarsi?

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Crotone-Spezia

Ore 18.00 Torino-Udinese

Ore 20.45 Lazio-Verona

CLASSIFICA SERIE A

Milan 26

Sassuolo 22

Inter 21

Napoli, Juventus 20

Roma 18

Lazio 17

Verona 16

Atalanta 14

Cagliari, Bologna 12

Sampdoria, Benevento 11

Udinese, Spezia, Parma 10

Fiorentina 9

Torino, Genoa 6

Crotone 2



