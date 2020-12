Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi, 12^ giornata

RISULTATI SERIE A: SFIDA TRA I FRATELLI INZAGHI!

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 15 dicembre 2020, perché siamo pronti a vivere il primo turno infrasettimanale di questo campionato che giungerà così tra oggi e giovedì alla sua 12^ giornata. Finora, tra partenza ritardata e settimane sempre riempite dalle Coppe, la Serie A aveva potuto giocare solamente nei weekend e dunque il ritardo è notevole – siamo sei settimane indietro rispetto allo scorso campionato -, di conseguenza adesso si comincia a correre per recuperare questo ritardo, dal momento che comunque bisognerà chiudere (incrociando le dita) per il 23 maggio, per poi lasciare spazio agli Europei. Senza correre troppo in avanti, adesso è meglio ricordare che cosa ci attenderà nelle prossime ore per aprire il programma dei risultati Serie A di questa dodicesima giornata di campionato che prenderà il via alle ore 18.30 con Udinese Crotone, mentre in prima serata avremo alle ore 20.45 Benevento Lazio, la sfida dei due fratelli Inzaghi in panchina.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Con Udinese, Crotone e Benevento in campo nelle prossime ore, la priorità in sede di presentazione dei risultati Serie A e dei loro riflessi sulla classifica va per oggi alla lotta salvezza, anche se va dato atto all’Udinese di essere in grande forma nelle ultime settimane. I bianconeri friulani arrivano dalla vittoria di sabato in casa del Torino e sono saliti a quota 13 punti nella classifica di Serie A nonostante una partita ancora da recuperare. Se l’Udinese sfruttasse al meglio il turno casalingo contro il fanalino di coda, potrebbe anche uscire dai discorsi legati alla lotta per non retrocedere. D’altro canto il Crotone arriva dal primo successo in campionato contro lo Spezia, un bellissimo 4-1 colto sabato pomeriggio che però adesso non deve rimanere isolato, perché appunto i calabresi sono ancora ultimi in classifica e hanno dunque bisogno di fare punti anche ad Udine. Infine, il Benevento con i suoi 11 punti finora ha fatto il proprio dovere, ma Filippo spera di fare uno scherzo a Simone per consolidarsi in una posizione abbastanza tranquilla.

RISULTATI SERIE A, 12^ GIORNATA

Ore 18.30

Udinese Crotone

Ore 20.45

Benevento Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Milan 27

Inter 24

Napoli (-1), Juventus 23

Sassuolo 22

Roma 21

Verona 19

Atalanta, Lazio 17

Udinese 13

Cagliari, Bologna 12

Sampdoria, Parma, Benevento 11

Spezia 10

Fiorentina 9

Torino, Genoa 6

Crotone 5



