RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Juventus, crisi od occasione? Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: CRISI O OCCASIONE?

Lo avevamo anticipato: nel parlare dei risultati di Serie A per gli anticipi della 12^ giornata non possiamo non tenere conto della Juventus. I bianconeri sono a Lecce, e devono rispondere immediatamente: per la prima volta dopo 9 anni la Juventus è stata eliminata dalla Champions League nella fase a gironi, in cinque partite ha perso 4 volte (tra cui sul campo del Maccabi Haifa) e rischia di non finire nemmeno in Europa League. Martedì sera sul campo del Benfica è stato un disastro: sotto 1-4 all’inizio del primo tempo, i bianconeri hanno reagito solo con l’ingresso dei giovani. Samuel Iling Jr. ha disegnato due assist per i gol di Milik e McKennie, positivo l’impatto di Miretti, Gatti ha sfiorato il gol del 4-4 che avrebbe potuto portare all’assalto finale, ma non è servito.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Sassuolo! Diretta gol live score

Adesso la Juventus deve dimostrare di poter uscire dalla crisi, e trasformare questo fallimento in occasione: in campionato le cose non vanno meglio ma se non altro i bianconeri hanno vinto le ultime due partite (contro Torino e Empoli) senza subire gol, hanno la terza migliore difesa della Serie A e al Via del Mare cercano una vittoria che possa far loro risalire la corrente in chiave quarto posto. Vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio non si ferma più! Diretta gol live score

SI PARTE CON NAPOLI SASSUOLO!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 29 ottobre: si giocano i tre anticipi della 12^ giornata che vedranno coinvolte tre big poi impegnate nell’ultimo turno dei gironi di Champions League. Si parte al Diego Armando Maradona alle ore 15:00 con Napoli Sassuolo; alle ore 18:00 ci sposteremo al Via del Mare per Lecce Juventus, mentre alle ore 20:45 saremo a San Siro per Inter Sampdoria. Abbiamo dunque la capolista che proverà a lanciare l’ennesimo segnale a tutte le rivali, volendo provare la fuga giusta, e poi due società storiche che hanno approcciato non bene (per non dire male) la stagione e cercano riscatto.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: 1000 emozioni a Firenze! Live score

Come avversarie, due squadre che in questo momento stanno lottando per abbandonare la zona calda della classifica di Serie A e una che potrebbe accorciare la distanza che attualmente esiste tra le prime otto e il resto Isdel gruppo, e che è un Sassuolo comunque positivo; vedremo allora cosa ci racconteranno i tre campi per quanto riguarda i risultati di Serie A negli anticipi della 12^ giornata, noi come di consueto possiamo provare ad anticipare i temi principali di questo sabato 29 ottobre raccontando alcuni aspetti che riguardano le squadre che tra poche ore torneranno a incrociare le armi nel tentativo di migliorare la loro classifica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie A è intrigante: in copertina finisce ovviamente il Napoli, che dopo aver battuto di misura il Bologna ha fatto il colpo grosso sul campo della Roma, prolungando la sua striscia vincente (Champions League compresa) e dando un segnale fortissimo a tutte le rivali. Il comune denominatore di queste due vittorie è Victor Osimhen, tornato dall’infortunio: il Napoli marcia al netto di chi scenda in campo, adesso bisognerà valutare se Luciano Spalletti avrà la forza di tenere fino in fondo (il solito tema che ogni volta riguarda l’allenatore di Certaldo) ma per il momento è indubbio che il Napoli sia meritatamente primo in classifica.

Se della Juventus parleremo in seguito, dell’Inter bisogna dire che il periodo di crisi è stato brillantemente superato con tre vittorie consecutive: i nerazzurri hanno avuto anche una buona dose di fortuna al Franchi, ma se non altro hanno avuto il merito di crederci fino all’ultimo secondo e così è arrivato un preziosissimo successo, che ha permesso a Simone Inzaghi di portarsi ad un solo punto dalla Roma e continuare idealmente a tenere d’occhio lo scudetto. Tra poco per i risultati di Serie A si torna quindi a giocare, vedremo cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 12^ GIORNATA

Ore 15:00 Napoli Sassuolo

Ore 18:00 Lecce Juventus

Ore 20:45 Inter Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 29

Milan 26

Lazio, Atalanta 24

Roma 22

Udinese, Inter 21

Juventus 19

Sassuolo 15

Torino 14

Salernitana 13

Empoli 11

Bologna, Fiorentina, Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Sampdoria 6

Verona 5

Cremonese 4











© RIPRODUZIONE RISERVATA