RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Salernitana sul fondo! Diretta gol live score (12^ giornata, 10 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: SUL FONDO

I risultati di Serie A ci consegnano oggi Sassuolo Salernitana: per gli amaranto la situazione di classifica è diventata pessima, ultimo posto con 4 punti e unica squadra a non aver ancora vinto una partita. L’avvicendamento tra Paulo Sousa e Filippo Inzaghi per il momento non sta portando i risultati sperati: SuperPippo, che nel massimo campionato ha vissuto esperienze poco brillanti con Milan, Bologna e Benevento, rischia lui stesso l’esonero se le cose non dovessero cambiare alla svelta. Va ricordato che la Salernitana dal suo approdo in Serie A, nel 2021, ha cambiato parecchi allenatori: da Fabrizio Castori, artefice dalla promozione, a Davide Nicola autore di una salvezza miracolosa ma poi esonerato a favore di Paulo Sousa.

Anche il portoghese ha confermato la categoria facendo un bel lavoro, ma poi ha perso il posto: a dire il vero i problemi della Salernitana sembrano essere altri che non solo quelli legati all’allenatore, a partire dalla conferma “forzata” di Boulaye Dia passando poi per una rosa che non è stata rinforzata in certi reparti. Adesso si fa davvero dura: l’anno scorso i 16 gol del senegalese erano stati determinanti, ma quest’anno Dia è un giocatore diverso e forse in estate si sarebbe potuto pensare a un altro scenario per il fronte offensivo di una squadra che rischia molto seriamente la retrocessione. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I DUE ANTICIPI!

I risultati di Serie A ci introducono, oggi venerdì 10 novembre, alla 12^ giornata: sono in programma due anticipi e, nello specifico, si tratta di Sassuolo Salernitana che si gioca alle ore 18:30 e Genoa Verona in programma alle ore 20:45. Gli scherzi del calendario impongono al Sassuolo di essere in campo già di venerdì dopo aver giocato il Monday Night nell’ultimo turno: peraltro i neroverdi hanno perso a Torino, contro i granata, e dunque vanno a caccia di riscatto immediato ospitando una Salernitana che ora si ritrova ultima in classifica e ha un disperato bisogno di punti, non avendo ancora raccolto una singola vittoria.

Delicatissima però anche l’altra partita, perché il Genoa sconfitto dal Cagliari in una sfida diretta sta rapidamente perdendo posizioni e rischia dunque di farsi coinvolgere nella lotta per non retrocedere, mentre il Verona è in caduta libera ed è ufficialmente entrato nella zona delle squadre che andrebbero in Serie B. Ci aspetta allora un venerdì ricco di spunti e parecchia paura con i risultati di Serie A; nelle ore che precedono le due partite possiamo fare qualche rapido ragionamento sui temi principali che saranno portati in dote dagli anticipi della dodicesima giornata del massimo campionato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora a parlare dei risultati di Serie A per gli anticipi di questa dodicesima giornata. In campo abbiamo tre squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, e una che a dirla tutta non è per nulla lontana da questa fascia di classifica: il Sassuolo in estate ha cambiato abbastanza pur confermando Alessio Dionisi come allenatore, in questa stagione si è permesso di battere Juventus e Inter ma nelle altre partite ha davvero latitato, senza questi colpi (che erano ovviamente inattesi) i neroverdi sarebbero ampiamente in zona retrocessione e dunque è chiaro che devono fare qualcosa di più per uscire dalle secche di questa graduatoria.

Riguardo le altre, il Genoa ha maturato qualche risultato interessante ma nel complesso resta una squadra che fatica, al netto di talento ed esperienza che Alberto Gilardino può schierare sul campo, la Salernitana sembra costruita male e con qualche nervo scoperto che era già conosciuto al via del campionato, mentre il Verona dopo aver stupito tutti con due vittorie in due partite (tra cui quella contro la Roma) è letteralmente crollato e sta vivendo una serie negativa come quella dello scorso anno. Allora la salvezza nei risultati di Serie A era comunque arrivata, oggi staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 12^ GIORNATA

Ore 18:30 Sassuolo Salernitana

Ore 20:45 Genoa Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter 28

Juventus 26

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma, Fiorentina 17

Monza, Lazio 16

Frosinone, Torino 15

Lecce 13

Genoa, Sassuolo 11

Udinese 10

Cagliari 9

Verona 8

Empoli 7

Salernitana 4











