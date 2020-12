Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (13^ giornata)

RISULTATI SERIE A LIVE 13 GIORNATA: IN CAMPO LA JUVENTUS!

Saranno i risultati della Serie A a farci compagnia oggi, sabato 19 dicembre 2020. Dopo un intenso turno extra vissuto a metà della settimana, ecco che il primo campionato nazionale torna in campo già per le sfide della 13^ giornata, dove pure saranno chiamate in causa squadre particolarmente sotto pressione nelle ultime settimane. Avvicinandoci a grandi passi alla sosta per le festività natalizie e alla chiusura della stagione solare 2020, non sono pochi i club in difficoltà che sperano di approfittare di un calendario ricco di impegni, per mettere da parte qualche punto preziosissimo. Ma vediamo subito quali sono match che ci faranno compagnia oggi: come al solito sarà però programma di anticipi ristretto per questo sabato. Segnaliamo pure che oggi si comincerà alle ore 15.00 con la sfida al Franchi tra Fiorentina e Verona, mentre a seguire alle ore 18.00 sarà la volta di Sampdoria-Crotone: solo alle ore 20.45 si accenderà invece Parma-Juventus, ultimo anticipo della 13^ giornata.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare il via a questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie A, ci pare indispensabile ora provare a dare un contesto alle sfide che ci faranno compagnai oggi. Come abbiamo accennato prima, parecchi club stanno sperando di poter sfruttare al meglio questa parte così affollata del calendario, per mettere da parte qualche punticino prezioso: è certo il caso del Crotone, che pure sarà in campo solo questa sera al Marassi. La squadra di Stroppa infatti è sempre fanalino di coda della classifica di campionato, ma pure in queste ultime prove sta rialzando la testa: grazie al successo ottenuto contro lo Spezia e lo 0-0 con l’Udinese gli squali potrebbero già oggi abbandonare l’ultimo gradino. La 13^ giornata sarà poi in tal senso anche occasione importante anche per la Fiorentina di Prandelli, che dopo l’1-1 occorso nel precedente turno col Sassuolo, ancora rimane in bilico tra salvezza e la zona rossa della graduatoria. Pure in bilico sarà il Parma, protagonista solo alle ore 20.45 al Tardini: Liverani infatti non vince da un po’ e purtroppo si sta avvicinando ai piazzamenti già pericolosi. Urge dunque cambiare subito la rotta, ma cosa ci dirà il campo?

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Fiorentina-Verona

Ore 18.00 Sampdoria-Crotone

Ore 20.45 Parma-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Milan 28

Inter 27

Juventus 24

Napoli, Sassuolo 23

Roma 21

Verona 19

Atalanta, Lazio 18

Udinese, Sampdoria 14

Cagliari, Bologna 13

Parma, Benevento 12

Spezia 11

Fiorentina 10

Genoa 7

Torino, Crotone 6



