Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (13^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA AL CASTELLANI!

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie A ci conduce a parlare delle tre partite che si giocano sabato 5 novembre, come ulteriori anticipi della 13^ giornata. C’è già stata Udinese Lecce ad aprire questo turno, oggi si torna in campo alle ore 15:00 (le fasce orarie sono quelle solite) con Empoli Sassuolo, alle ore 18:00 occhi puntati sul big match della 13^ giornata che sarà lo scontro al vertice Atalanta Napoli, alle ore 20:45 un match strettamente correlato che sarà Milan Spezia. Si arriva dall’ultima giornata dei gironi nelle coppe europee, dunque anche questo va considerato: vedremo come andranno le cose.

Al momento la classifica di Serie A ci dice che il Napoli potrebbe andare in fuga: battendo l’Atalanta salirebbe a 8 punti di vantaggio sulla Dea, potrebbero essere 6 in caso di successo del Milan (che parte nettamente favorito) ma comunque la banda di Luciano Spalletti, che ha anche ottenuto il primo posto nel girone di Champions League, aumenterebbe il suo margine sulle inseguitrici prendendosi, almeno idealmente, un altro pezzo di scudetto. Non resta quindi che affidarsi ai campi per scoprire come andranno le cose, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una rapida carrellata dei temi principali legati ai risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca ancora per i risultati di Serie A: tra poco arrivano i Mondiali, dunque si procede spediti verso la lunga sosta che in questa stagione rappresenterà una novità assoluta, e un tema che tutte le squadre dovranno essere brave a gestire. Il Napoli in questo momento sta volando: otto vittorie consecutive in Serie A, un passo incredibile e una qualità che ha mostrato pur nella sconfitta di Anfield, comunque indolore visto che appunto è stato blindato il primato in classifica. L’Atalanta sta comunque disputando un campionato sopra le righe per quelle che erano le premesse (l’eliminazione dalle coppe, per la prima volta nella gestione di Gian Piero Gasperini).

La Dea ha ripreso il secondo posto in classifica ai danni del Milan, che proprio nel suo momento migliore è incappato in un brutto scivolone sul campo del Torino. Per quanto riguarda le altre tre squadre impegnate oggi nei risultati di Serie A, Empoli e Spezia devono stare attente a non farsi assorbire nella zona retrocessione e in particolare i liguri sono in rottura prolungata, il Sassuolo ha perso nettamente a Napoli e ci poteva stare ma in termini generali sta facendo il suo, anche se la distanza tra sé e la possibilità di entrare nelle coppe è davvero ampia.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 13^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Sassuolo

Ore 18:00 Atalanta Napoli

Ore 20:45 Milan Spezia

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32

Atalanta 27

Milan 26

Roma 25

Lazio, Inter 24

Udinese 23

Juventus 22

Torino 17

Salernitana 16

Sassuolo 15

Bologna, Fiorentina 13

Empoli 11

Monza 10

Spezia 9

Lecce 9

Sampdoria 6

Verona, Cremonese 5











