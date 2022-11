RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Spalletti eguaglia Sarri, live score

RISULTATI SERIE A: LA STRISCIA

Presentando i risultati di Serie A abbiamo già parlato delle 10 vittorie consecutive del Napoli. Si potrebbe mettere a tema la striscia dell’Inter che nel 2006-2007 ha stabilito il nuovo record in Serie A, ma in realtà vogliamo fare il paragone con lo stesso Napoli che nel 2017-2018 aveva ottenuto 10 successi in fila. L’allenatore era Maurizio Sarri; i partenopei erano già partiti con 8 vittorie e avevano perso per la prima volta alla 15^ giornata (in casa contro la Juventus, gol del grande ex Gonzalo Higuain); la serie era iniziata proprio dopo quel ko, o meglio dopo uno 0-0 casalingo contro la Fiorentina.

Tra il 16 dicembre e il 26 febbraio, tra la 17^ e la 26^ giornata, il Napoli aveva battuto Torino, Sampdoria, Crotone, Verona, Atalanta, Bologna, Benevento, Lazio, Spal e Cagliari; poi era arrivata la sconfitta casalinga contro la Roma. Come noto, lo scudetto era svanito con il ko di Firenze sotto i colpi di quel Giovanni Simeone che oggi veste la maglia azzurra, e che aveva segnato tre gol al Franchi il giorno seguente quel successo al fotofinish della Juventus contro l’Inter; va anche detto che dopo la serie di 10 vittorie quel Napoli aveva vinto solo 6 delle seguenti 12 partite, perdendo in due occasioni e pareggiando quattro volte; anche questo ovviamente aveva contato, Luciano Spalletti saprà invece condurre la sua nave nel porto tricolore? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

SI PARTE CON NAPOLI UDINESE!

I risultati di Serie A ci proiettano verso la 15^ giornata: si gioca ancora sabato 12 novembre, e sappiamo che questo turno sarà l’ultimo prima della sosta per i Mondiali. Il massimo campionato di calcio italiano va in vacanza per un mese, un unicum anche per gli altri tornei perché mai si era verificata una cosa simile; ci sarà poi tutto il tema della Coppa del Mondo e di come i vari giocatori torneranno, da gennaio potrebbe davvero iniziare un altro torneo ma intanto possiamo dire che il Napoli ha praticamente in mano il platonico titolo di campione d’inverno, e oggi andrà a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva.

Napoli Udinese aprirà il programma del sabato alle ore 15:00, poi avremo Sampdoria Lecce alle ore 18:00 mentre alle ore 20:45 si giocherà il derby emiliano Bologna Sassuolo; i risultati di Serie A stanno per tornare a farci compagnia e noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sui vari campi, e naturalmente in che modo cambierà la classifica di una Serie A che per il momento si sta mostrando davvero entusiasmante, incerta per quanto riguarda alcune posizioni e lotte interne e comunque sorprendente per altri aspetti. Adesso cominciamo ad analizzare il quadro delle partite di sabato 12 novembre…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poche ore torneremo in campo per i risultati di Serie A: il Napoli come detto cerca quella che sarebbe l’undicesima vittoria consecutiva, migliorando il record di Maurizio Sarri (stagione 2017-2018) ma soprattutto facendo un ulteriore passo verso lo scudetto. La squadra di Luciano Spalletti entra nella 15^ giornata con 8 punti di vantaggio sul Milan: stiamo parlando di un distacco davvero importante, vero che poi c’è tutta la seconda parte di stagione e altrettanto vero che il tecnico di Certaldo non sempre ha mantenuto lo stesso ritmo nel girone di ritorno.

Tuttavia al giorno d’oggi è inevitabile valutare il Napoli come una squadra che ha davvero pochi punti deboli e che sa vincere anche quando non gioca benissimo, a differenza di quanto accadeva in passato (sempre Sarri), e questo è certamente il dato che più spaventa le rivali. Il derby del Dall’Ara ci presenta due squadre appaiate in classifica (16 punti) e che vogliono migliorare la loro posizione, anche se tutto sommato il Bologna può già dirsi soddisfatto mentre il Sassuolo leggermente meno; a Marassi sfida delicatissima soprattutto per una Sampdoria che non riesce davvero a sollevarsi e al momento rimane penultima, il Lecce invece arriva dalla preziosissima e sorprendente vittoria contro l’Atalanta e in qualche modo si è messa al sicuro, anche se manca troppo perché lo sia davvero.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 15^ GIORNATA

Ore 15:00 Napoli Udinese

Ore 18:00 Sampdoria Lecce

Ore 20:45 Bologna Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 38

Milan 30

Lazio, Inter, Atalanta 27

Roma 26

Juventus 25

Udinese 24

Torino 20

Fiorentina 19

Salernitana, Empoli 17

Sassuolo, Bologna 16

Monza 13

Lecce 12

Spezia 10

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5











