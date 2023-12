RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Focus sulla lotta salvezza! Diretta gol livescore 15^ giornata 9 dicembre 2023

RISULTATI SERIE A: PER LA SALVEZZA

Abbiamo due squadre coinvolte nella lotta alla salvezza nei risultati di Serie A di oggi: Udinese e Verona domenica scorsa hanno pareggiato nel derby triveneto e per l’Hellas, dopo il punto raccolto in extremis contro il Lecce, è arrivato un altro colpo in pieno recupero grazie al gol di Thomas Henry, che ha vanificato la doppietta di Lorenzo Lucca. L’Udinese ha così mancato una vittoria che le sarebbe servita parecchio per rifarsi del ko di Roma e portarsi a +3 sulla zona retrocessione; il Verona invece ha raggiunto il Cagliari a quota 10 e, nonostante la situazione sia molto complessa e il successo manchi da ben 12 giornate, ha se non altro fatto un altro passettino mostrando appunto carattere e voglia di lottare.

Adesso sarà interessante scoprire se Udinese e Verona raccoglieranno risultati importanti e contro pronostico: i friulani infatti appaiono spacciati a San Siro contro la capolista Inter, nonostante possano vantare qualche partita di rilievo su questo campo e contro questa avversaria (era stata l’Udinese a spezzare la striscia record di vittorie dell’Inter di Roberto Mancini, che l’aveva aperta dopo un pareggio contro i friulani), più possibilità per l’Hellas che sono al Bentegodi, anche se la Lazio appare in ripresa e certamente per valori rimane superiore agli scaligeri. I risultati di Serie A tra poco forniranno i loro responsi su queste due partite… (agg. di Claudio Franceschini)

TRE ANTICIPI, LUSSO A BERGAMO!

I risultati di Serie A ci tengono compagnia sabato 9 dicembre: archiviato il big match Juventus Napoli, è tempo di lanciarsi a capofitto negli altri tre anticipi che come di consueto avranno le fasce orarie conosciute. Si parte quindi alle ore 15:00 con Verona Lazio; alle ore 18:00 avremo il secondo big match della quindicesima giornata e cioè Atalanta Milan, mentre alle ore 20:45 toccherà alla capolista perché a San Siro c’è Inter Udinese. Naturalmente il big match è quello di Bergamo, interessante anche per valutare se il Milan proseguirà nella sua ripresa o se l’Atalanta si risolleverà dopo due sconfitte e un percorso in calo.

Per il resto però non bisogna sottovalutare le altre partite: il Verona per esempio continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria ma se non altro ha dimostrato carattere per come ha pareggiato le ultime due gare, in qualche modo rilanciando la sua candidatura alla salvezza, ma oggi sfida una Lazio che vuole definitivamente rompere gli indugi. Poi nei risultati di Serie A sarà protagonista l’Inter, che prosegue il suo duello scudetto con la Juventus e vuole allo stesso tempo staccare una concorrenza che potrebbe essere messa alle spalle con un divario importante. Non resta allora che attendere il quadro dei risultati di Serie A per questo sabato…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo al momento in cui si giocherà per i risultati di Serie A: Atalanta Milan è una bella sfida che la Dea non può assolutamente prendere sotto gamba, forte del primo posto ottenuto in Europa League Gian Piero Gasperini si può concentrare esclusivamente sulla rincorsa in campionato perché, battuta nettamente dal Torino, l’Atalanta è scivolata addirittura fuori dall’Europa e con le avversarie in ripresa (soprattutto Roma, Fiorentina e Lazio) il rischio è davvero quello di andare incontro ad un’altra stagione deludente, detto che l’asticella si è inevitabilmente alzata dall’arrivo di Gasperini e dunque la Top 6 è un obiettivo da ricercare costantemente.

Il Milan invece ha battuto il Frosinone e in qualche modo è ripartito, ma qualche dubbio rimane: dai fragili equilibri interni, forse minati anche dalle dichiarazioni di Paolo Maldini, passando per un numero di infortuni davvero troppo alto e arrivando alle difficoltà di campo quando si tratta di alzare la posta, per esempio la sconfitta interna contro il Borussia Dortmund che rischia addirittura di vedere il Milan fuori dall’Europa a dicembre. Vincere al Gewiss Stadium sarebbe chiaramente un ottimo modo per ripartire, perdere però potrebbe significare abbandonare il treno scudetto e faticare anche in ottica quarto posto.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 15^ GIORNATA

Ore 15:00 Verona Lazio

Ore 18:00 Atalanta Milan

Ore 20:45 Inter Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 36

Inter 35

Milan 29

Roma, Napoli 24

Fiorentina 23

Bologna 22

Lazio, Atalanta 20

Torino 19

Monza, Frosinone 18

Lecce 16

Genoa, Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Verona, Cagliari 10

Salernitana 8











