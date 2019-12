Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (15^ giornata)

Con i risultati di Serie A siamo arrivati alla 15^ giornata: l’anticipo Inter Roma, big match del turno, è già agli archivi ma sabato 7 dicembre ci attende un’altra grande partita che è Lazio Juventus, nella quale i biancocelesti potrebbero sfruttare le difficoltà dei campioni in carica e provare ad accorciare sulle prime due posizioni. Allo stadio Olimpico però si gioca alle ore 20:45, il che significa che prima ci saranno altre due partite: nello specifico stiamo parlando di Atalanta Verona, che è in programma alle ore 15:00, e di Udinese Napoli che invece verrà disputata alle ore 18:00. Gli anticipi della 15^ giornata recano con sè temi interessanti, e inevitabilmente la classifica di Serie A potrebbe risultarne profondamente modificata; non vediamo l’ora di assistere a queste tre partite per valutare quello che succederà, adesso andiamo dunque a presentare la giornata di sabato legata ai risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Analizzando i risultati di Serie A, notiamo che Lazio Juventus potrebbe davvero pesare: i biancocelesti hanno la grande occasione di portarsi a 3 punti dai bianconeri che, reduci dal pareggio interno contro il Sassuolo, hanno perso il primo posto in classifica e stanno provando a ritrovare quelle certezze che sembrano aver perso (a prescindere dai risultati) appena dopo la vittoria di San Siro. Ad aiutare Maurizio Sarri c’è il fatto che la partita di Leverkusen in Champions League è ininfluente, dunque il turnover ci sarà inevitabilmente tra qualche giorno; la Lazio però è in una grande striscia e in fiducia, pronta a fare lo sgambetto alla Juventus. L’Atalanta va alla ricerca delle posizioni utili per la Champions ed è rinfrancata da come è ripartita a Brescia, ritrovando la vittoria in maniera netta; il Verona però è una squadra che sta facendo molto bene anche se nell’ultima giornata è caduto in casa contro la Roma. Infine abbiamo il Napoli, che non vince da sei partite di campionato: il ko contro il Bologna ha portato a un altro ritiro e ad un confronto tra i giocatori e Carlo Ancelotti nel quale sembrerebbe essere emerso come lo spogliatoio abbia quantomeno perplessità su alcune scelte dell’allenatore. Il clima resta teso, se non altro per l’incertezza che ammanta il futuro anche a breve termine; come sempre il campo ci fornirà le risposte principali.

RISULTATI SERIE A: 15^ GIORNATA

ore 15:00 Atalanta Verona

ore 18:00 Udinese Napoli

ore 20:45 Lazio Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 37

Juventus 36

Lazio 30

Cagliari, Roma 28

Atalanta 25

Napoli 20

Parma, Verona 18

Torino, Milan 17

Bologna, Fiorentina 16

Sassuolo, Lecce, Udinese 14

Sampdoria 12

Genoa 10

Spal 9

Brescia 7



