Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (17^ giornata)

RISULTATI SERIE A LIVE 17^ GIORNATA

Sono passati appena due giorni dall’ultimo impegno in campo, ma ecco che a farci compagnia anche oggi sabato 9 gennaio 2021 saranno i risultati della Serie A. Il primo campionato italiano non conosce riposo e dunque dopo il turno vissuto nel giorno dell’Epifania, sarà di nuovo sotto ai riflettori a partire da questo sabato, con le sfide della 17^ giornata, tra le ultime del turno di andata. L’attesa verso queste partite è grande, considerato che si sta facendo sempre più accesa battaglia in testa alla classifica per la corsa allo scudetto: pure va detto che oggi saranno appena tre le partite che ci faranno compagnia. Vediamole allora subito. Calendario ufficiale alla mano vediamo che oggi si partirà col primo fischio d’inizio alle ore 15,00 con la partita al Vigorito tra Benevento e Atalanta. Secondo appuntamento poi alle ore 18.00 con la partita al Marassi tra Genoa e Bologna, mentre il quadro dei risultati della Serie A oggi si completerà solo alle ore 20.45, con la sfida tra Milan e Torino, attesa a San Siro.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Come abbiamo accennato prima presentato i risultati della Serie A, o meglio i match che ci faranno compagnia in questa 17^ giornata di campionato, ecco che le sfide che ci accompagneranno in questo fine settimana sono particolarmente attese, specie quelle che coinvolgeranno le prime nella classifica generale, Milan in primis. I rossoneri infatti pur cadendo contro la Juventus lo scorso 6 gennaio e perdendo il record di imbattibilità che durava da 304 giorni, pure sono rimasti leader del primo campionato nazionale, vantando ancora una lunghezza di vantaggio sull’Inter prima rivali (caduta pure lei in fallo nel turno precedente). Le due milanesi dunque sono ancora le prime candidate allo scudetto, ma sicuramente le loro rivali hanno fatto un passo in più: sono più vicine, Roma e Juventus, in campo domani e pure rimangono onorati alla zona UEFA e ai primi gradini Sassuolo e Napoli. Pure chi ha recuperato terreno nell’ultimo periodo è la Dea, che oggi inaugurerà il programma degli anticipi del turno. L’Atalanta anzi ha dimostrato di aver superato le ultime difficoltà ed è tornata a segnare le solite valanga di gol, come già ci aveva abituato l’anno scorso: per lei la zona UEFA è sempre più vicina e chissà che non sia prossima, magari dopo il triplice fischio finale del match col Benevento (previsto oggi pomeriggio). Quel che è sicuro è che dopo i risultati di Serie A di oggi le cose cambieranno in classifica, in coda (dove anzi sono parecchie situazioni di equilibrio) come in testa: chissà che dirà il campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 15:00 Benevento- Atalanta

Ore 18:00 Genoa-Bologna

Ore 20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA SERIE A

Milan 37

Inter 36

Roma 33

Juventus* 30

Sassuolo 29

Napoli*, Atalanta*,

Lazio 25

Verona 24

Benevento 21

Sampdoria 20

Bologna 17

Udinese* 16

Fiorentina 15

Spezia, Cagliari 14

Torino, Parma 12

Genoa 11

Crotone 9

* Una partita in meno



