Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi, 18^ giornata

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: AL VIA LA 18^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie A, già in questo venerdi 19 dicembre 2021: dopo dunque le emozioni della Coppa Italia, ecco che i big del calcio nazionale tornano di scena per le prime sfide della 18^ giornata, a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Siamo infatti al penultimo turno della stagione solare 2021 e tra poco pure incoroneremo il campione d’inverno: mancano dunque pochissimi punti per assegnare tale titolo e sappiamo bene che quelli messi in palio si riveleranno decisivi. Nella graduatoria di campionato, sia in vetta che subito dietro la stagione non è delle più nette e non escludiamo già da questa sera gran ribaltoni.

Risultati Serie A, classifica/ L'Inter cala il poker e si prende il primo posto!

Pure prima di andare a vedere da vicino che sta accadendo ai piani alti (e non solo), vediamo che incontri ci faranno compagnia già da questa sera. Programma alla mano, per questo venerdi 19 dicembre 2021 tutto dedicato ai risultati della Serie A, vediamo che il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 18.30 con il match tra Lazio e Genoa all’Olimpico: solo alle ore 20.45 invece i riflettori si accenderanno all’Arechi, per la partita tra Salernitana e Inter.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Ibra salva il Milan contro l'Udinese!

RISULTATI SERIE A, LA CLASSIFICA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo e dunque ottenere i primi risultati della Serie A per la 18^ giornata, pure tocca ora vedere che sta accadendo nella classifica dle primo campionato italiano. Come abbiamo accennato prima i punti messi in palio già oggi si riveleranno determinanti, specie in alcune parti della graduatoria deve vi è gran confusione. Come in testa: con la sfida all’Arechi oggi l’Inter di Inzaghi ha bella occasione di firmare la 13^ vittoria della stagione (la quinta di fila dopo anche il successo sul Cagliari di pochi giorni fa) e dunque di cercare la fuga in vetta, approfittando dello scontro diretto tra Milan e Napoli (prime rivali) che occorrerà domenica. Pure saranno oggi punti di peso anche per la Lazio che dopo il passo falso con il Sassuolo, pure cercherà oggi di non perdere il treno con la zona UEFA, al momento distante appena tre lunghezze.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: in campo al Castellani! Live score

Attenzione pure a chi come Genoa e Salernitana, oggi in campo, che registrano piazzamenti meno “onorevoli” nella classifica della Serie A. Specialmente per i due club i tre punti messi in palio oggi saranno significativi: lo saranno per i liguri a caccia del primo successo in campionato da che c’è Shevchenko in panchina, come per i campani, che pure da fanalino di corsa della classifica paiono ben lontani dal realizzare l’impresa oggi contro la capolista meneghina. Pure la stagione 2021-22 di Serie A ci sta regalando colpi di scena ad ogni turno e chissà che una nuova sopra possa arrivare già in questo venerdi sera: solo il campo ce lo dirà.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.30 Lazio-Genoa

Ore 20.45 Salernitana-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 40

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Roma, Juventus 28

Empoli 26

Lazio 25

Bologna 24

Verona, Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Genoa, Cagliari 10

Salernitana 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA