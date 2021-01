Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (18^ giornata)

RISULTATI SERIE A LIVE 18^ GIORNATA: OGGI GLI ANTICIPI

Dopo il gustoso anticipo occorso solo ieri sera con il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, ecco che il primo campionato nazionale torna oggi sotto ai riflettori con i risultati di Serie A della 18^ giornata. Con questo sabato 16 gennaio 2021 dunque si comincia a fare sul serio per una delle ultime giornate del turno di andata: manca dunque ben poco per designare la squadra campionessa d’inverno e sicuramente i punti messi in palio in questo fine settimana risulteranno in tal senso fondamentali. Pure non scordiamo che i tre punti messi in palio oggi saranno importati anche per quei club che ancora faticano in posizioni di bassa o metà classifica: sarà il caso di alcune delle squadre che saranno oggi chiamate in causa. Il programma odierno in ogni caso è però appena risicato, con solo tre anticipi messi a calendario: vediamoli subito. Programma alla mano vediamo infatti che già alle ore 15.00 si scenderà in campo al Dall’Ara con la partita tra Bologna e Verona: solo alle ore 18.00 saremo ancora sotto ai riflettori con l’incontro tra Torino e Spezia, previsto all’Olimpico. Il quadro dei risultati di Serie A per questo sabato 16 gennaio si completerà poi solo alle ore 20.45 con la partita al Marassi tra Sampdoria e Udinese.

RISULTATI SERIE A: CONTESTO E CLASSIFICA

Impazienti che si accenda questo sabato dedicato ai risultati della Serie A, serve però ora dare uno sguardo anche a quanto sta accendendo nella classifica del primo campionato, anche per dare il giusto contesto alle sfide che ci faranno compagnia quest’oggi. Come accennato prima, i club oggi chiamati in causa per gli anticipi del turno non risultano al momento in lotta per lo scudetto: anzi occupano tutti piazzamenti da mezza o fine classifica. Non per questo però i punti messi in palio oggi non risulteranno a loro non fondamentali, considerati che in alcune parti della graduatoria i distacchi sono minimi. Lista alla mano vediamo subito che i punti in palio questa sera risulterebbe importantissimi per il Torino, che da terzultimo punta oggi ad uscire finalmente dalla zona rossa, superando anche l’ultimo KO con il Milan capolista. Pure non saranno meno significativi per l’Udinese, che dopo una sfilza di risultati negativi, spera di chiudere il turno d’andata con una soddisfazione, avvicinandosi almeno alla top ten della graduatoria. Proseguendo ecco che saranno punti importanti per il Bologna, 13^ classificata, in crisi di risultati dopo anche la sconfitta rimediata solo pochi giorni fa contro il Genoa: lo saranno anche per la Samp, di Ranieri, che punta invece ad entrare nella top ten e magari ad avvicinarsi anche alla zona Europa della classifica. Insomma se in campo non vi saranno grandi big per la corsa scudetto, pure oggi saranno grandi scintille in campo, tra formazione ben motivate oggi a dare spettacolo. Chissà però che ci riserverà il campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 15:00 Bologna-Verona

Ore 18:00 Torino-Spezia

Ore 20:45 Sampdoria-Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Milan 40

Inter 37

Roma 34

Juventus* 33

Lazio, Atalanta*, Napoli* 31

Sassuolo 29

Verona 27

Benevento 21

Sampdoria 20

Fiorentina 18

Bologna, Spezia 17

Udinese* 16

Cagliari, Genoa 14

Torino, Parma 12

Crotone 9

* Una partita in meno



