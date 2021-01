Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (19^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI QUATTRO ANTICIPI!

I risultati di Serie A ci conducono alla 19^ giornata, che è l’ultima del girone di andata: inaugurata da Benevento Torino, vivrà di addirittura quattro anticipi sabato 23 gennaio. Possiamo allora dire, senza perdere tempo, quali siano gli appuntamenti che ci aspettano: si comincia alle ore 15:00 con Roma Spezia – che curiosamente arriva a pochi giorni dall’incrocio in Coppa Italia – poi doppio appuntamento alle ore 18:00 con Udinese Inter e, soprattutto, il big match Milan Atalanta e chiusura alle ore 20:45 con Fiorentina Crotone.

Quattro partite che riguardano contesti diversi, ma che vedono in campo soprattutto le due milanesi impegnate nella corsa allo scudetto: le rivali, a cominciare dai giallorossi impegnati prima di loro, sperano ovviamente che possa arrivare qualche passo falso che rimetta in discussione la classifica nella parte alta. Adesso però proviamo a ipotizzare quali potrebbero essere i temi portanti all’interno di questo sabato dedicato ai risultati di Serie A, mentre aspettiamo che le partite arrivino a tenerci compagnia.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A dunque le due protagoniste sono Inter e Milan: non potrebbe essere altrimenti, visto che dopo tanti anni le due milanesi si stanno concretamente giocando lo scudetto e potrebbero risolvere la contesa in un duello a due, che naturalmente sarebbe ricco di presupposti e storie. Questo può essere vero in particolar modo dopo l’ultima giornata, che ha visto i nerazzurri battere la Juventus con grande autorità e superare un grande esame di maturità (l’anno scorso Antonio Conte aveva perso entrambi i match contro i bianconeri, due ko poi rivelatisi decisivi per il titolo) e la Roma, che è una rivale ancora concreta, cadere di schianto nel derby contro la Lazio. Inoltre questa ultima giornata di andata potrebbe consegnarci il ritorno in grande stile dell’Atalanta: domenica scorsa la Dea ha sprecato una grande occasione pareggiando in casa contro il Genoa, ma nel 2021 ci ha comunque fatto vedere di essere tornata la squadra spumeggiante della passata stagione. Fiorentina e Crotone, come l’Udinese e lo Spezia, sono impegnate per la salvezza: attenzione a quello che succederà al Franchi, una vittoria degli squali metterebbe i viola in una posizione per nulla semplice…

RISULTATI SERIE A: 19^ GIORNATA

Ore 15:00 Roma Spezia

Ore 18:00 Milan Atalanta

Ore 18:00 Udinese Inter

Ore 20:45 Fiorentina Crotone

CLASSIFICA SERIE A

Milan 43

Inter 40

Napoli, Roma 34

Juventus 33

Atalanta 32

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 22

Bologna 20

Spezia, Fiorentina 18

Udinese 16

Genoa 15

Torino, Cagliari 14

Parma 13

Crotone 12



