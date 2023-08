RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Duello giovane in panchina! Diretta gol live score 2^ giornata, 26 agosto 2023

RISULTATI SERIE A: I GIOVANI

I risultati di Serie A per gli anticipi della seconda giornata ci propongono anche Monza Empoli, che è un bell’incrocio tra due allenatori molto giovani: Raffaele Palladino ha compiuto 39 anni ad aprile, Paolo Zanetti ne farà 41 a dicembre. Sono dunque rappresentanti della nuova guardia delle panchine, ma già con qualche risultato importante: la maggiore esperienza ce l’ha sicuramente Zanetti, che del resto ha iniziato prima e, dopo aver disputato due playoff di Serie C con il Sudtirol (contribuendo alla crescita del club altoatesino, poi promosso in Serie B nel 2022 con Ivan Javorcic), ha portato il Venezia in Serie A attraverso i playoff e poi è stato esonerato a cinque giornate dal termine del massimo campionato.

L’anno scorso per Zanetti sono arrivati 43 punti con l’Empoli; Palladino prima di prendere in mano la prima squadra del Monza aveva allenato solo le giovanili della squadra brianzola, poi è stato chiamato al posto di Giovanni Stroppa dopo sei giornate e ha clamorosamente ottenuto 51 punti, viaggiando a una media che rapportata a tutto il campionato avrebbe potuto portare il Monza in Europa. Adesso per entrambi si tratta di confermarsi: la salvezza è possibile per Monza ed Empoli ma andrà chiaramente conquistata sul campo, questa sfida diretta dunque potrebbe essere molto importante nell’economia dei risultati di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

QUATTRO ANTICIPI!

Oggi per i risultati di Serie A si giocano quattro anticipi: siamo nella seconda giornata e parlare di anticipi è riduttivo, visto che come nel primo turno di campionato avremo una divisione equa tra sabato e domenica, con due posticipi di lunedì. Sia come sia, sabato 26 agosto si comincia ancora con due match alle ore 18:45 che sono Frosinone Atalanta e Monza Empoli; le due gare delle ore 20:45 saranno invece Milan Torino e Verona Roma. Chiaramente, la classifica di Serie A è ancora in via di definizione: non potrebbe che essere così dopo una sola giornata, ma possiamo comunque dire che sono otto le squadre che hanno ottenuto una vittoria all’esordio.

Vedremo dunque cosa succederà oggi: in campo troviamo due big come Milan e Roma che tecnicamente sono in corsa per lo scudetto, mentre l’Atalanta sembra avere ancora qualcosa in meno ma certamente può giocarsi un posto tra le prime quattro. Per quanto riguarda la corsa alla salvezza, attenzione soprattutto a Frosinone e Verona; tuttavia, in aggiunta, non è detto che l’Empoli ripeta le due brillanti stagioni passate, e naturalmente anche per il Monza bisognerà valutare quale sarà il passo. Dunque ora prepariamoci al sabato dedicato ai risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Studiando meglio il contesto dei risultati di Serie A per gli anticipi della 2^ giornata, scopriamo che sabato 26 agosto saranno in campo tre squadre che hanno vinto settimana scorsa. Tutte e tre hanno anche la difesa inviolata: Atalanta e Milan hanno segnato due gol, rispettivamente, a Sassuolo e Bologna e può essere curioso il fatto che Charles De Ketelaere abbia trovato il primo gol in Serie A con la maglia della Dea, che lo ha accolto in prestito dopo la mediocre stagione con i rossoneri che, tuttavia, sperano sempre che il belga possa rinascere così da goderne poi in un eventuale tempo futuro.

Ha vinto anche il Verona, sul campo dell’Empoli: successo importante quello per la squadra di Marco Baroni, che l’anno scorso ha ottenuto una incredibile salvezza passata dal playout e che ha perso l’allenatore che l’aveva centrata (Marco Zaffaroni), Baroni reduce dalla salvezza con il Lecce ha iniziato con tre punti aprendo già dei punti di domanda sull’Empoli, una squadra però stuzzicante che fa giocare i giovani del suo vivaio e che oggi, a Monza, potrebbe già ricavare qualche soddisfazione. Tra poco si gioca, come sempre i campi forniranno la loro risposta…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 2^ GIORNATA

Ore 18:30 Frosinone Atalanta

Ore 18:30 Monza Empoli

Ore 20:45 Milan Torino

Ore 20:45 Verona Roma

CLASSIFICA SERIE A

Fiorentina, Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Milan, Lecce, Verona 3

Roma, Salernitana, Cagliari, Torino 1

Lazio, Empoli, Bologna, Monza, Sassuolo, Frosinone, Genoa, Udinese 0











