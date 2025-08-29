Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle due partite che venerdì 29 agosto sono gli anticipi della seconda giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ECCO IL PRIMO MATCH!

Via a Cremonese Sassuolo nei risultati Serie A, ma anticipando Lecce Milan possiamo citare una statistica interessante: da allenatore del Milan Massimiliano Allegri, con il ko interno contro la Cremonese, ha già perso la terza partita inaugurale di un campionato. Gli era successo per due volte di fila nel 2012 e 2013: prima la Sampdoria era passata a San Siro con un gol di Andrea Costa, poi il Verona al Bentegodi aveva rimontato, con una doppietta di Luca Toni, l’iniziale vantaggio di Andrea Poli. In entrambi i casi il Milan aveva poi vinto 3-1 alla seconda giornata: successo sul campo del Bologna e vittoria interna contro il Cagliari.

Il secondo dato è certamente di buon auspicio, anche se bisogna ricordare che almeno nel 2013-2014 Allegri non aveva chiuso la stagione venendo esonerato in favore di Clarence Seedorf; era un Milan diverso ma in qualche modo simile, in leggero ridimensionamento dopo lo scudetto del 2011 e con l’addio di tanti senatori del gruppo. La partita del Via del Mare contro il Lecce ci darà allora qualche ulteriore indicazione sul Diavolo, noi per il momento mettiamoci comodi perché per i risultati Serie A si inizia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I DUE ANTICIPI!

I risultati Serie A tornano a farci compagnia con gli anticipi della seconda giornata, ricordando che dopo questo turno avremo la sosta per le nazionali dobbiamo dire che venerdì 29 agosto scenderemo in campo con due anticipi, che sono Cremonese Sassuolo alle ore 18:30 e Lecce Milan alle ore 20:45.

È naturalmente troppo presto per dire chissà cosa circa le forze schierate in questo campionato, di certo però la prima giornata ha già dato qualche indicazione almeno per quanto riguarda i risultati Serie A che sono maturati, ad esempio è quasi inevitabile partire dalla Cremonese che, pronti via, ha sbancato la San Siro rossonera.

Davide Nicola, specializzato in salvezze anche molto complicate per non dire semi-impossibili, è partito con il piede giusto: quasi nessuno avrebbe potuto ipotizzare una vittoria grigiorossa sul campo del Milan ma è quanto accaduto con i gol del nuovo arrivato Federico Baschirotto e di Federico Bonazzoli.

Adesso dunque la Cremonese sogna in grande, e dopo due giornate potrebbe trovarsi ancora a punteggio pieno: allo Zini arriva il Sassuolo, altra squadra neopromossa che all’esordio ha perso in casa contro il Napoli e va a caccia di riscatto. Staremo a vedere cosa succederà in questi entusiasmanti risultati Serie A del venerdì…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: RISCATTO ROSSONERO?

Eccoci allora all’appuntamento con i risultati Serie A, e dopo aver detto della Cremonese dobbiamo parlare anche del Milan. I rossoneri, affidati a Massimiliano Allegri, hanno sicuramente operato un calciomercato di quantità e qualità ma la loro prima giornata è stata ampiamente negativa; certo non bisogna farsi prendere dal panico, lo stesso Allegri nell’anno del secondo scudetto con la Juventus aveva iniziato perdendo in casa (contro l’Udinese) per poi proseguire ancora peggio ma operare una straordinaria rimonta, tuttavia per quanto analizzabile fino a qui il suo Milan finisce dietro la lavagna e a Lecce non deve sbagliare.

Sarà una partita molto complicata contro i salentini, reduci dal pareggio contro il Genoa e che hanno scelto Eusebio Di Francesco per andare a caccia di un’altra salvezza; sarà difficile ma anche in questo caso l’allenatore vuole togliersi qualche soddisfazione, dopo che con Frosinone e Venezia è stato anche parecchio sfortunato. Dunque ci aspetta un venerdì sera molto intenso in compagnia dei risultati Serie A, tra poco inizierà la prima partita con una Cremonese pronta a ricevere l’affetto del suo pubblico e a caccia della seconda vittoria in altrettante partite, sarà davvero così che succederà in campo? Parola ai protagonisti…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 1^ GIORNATA

Ore 18:30 Cremonese Sassuolo 0-0

Ore 20:45 Lecce Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Como, Juventus, Napoli, Cremonese, Roma 3

Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Pisa, Udinese, Verona, Genoa, Lecce 1

Milan, Bologna, Lazio, Parma, Sassuolo, Torino 0