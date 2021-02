Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (22^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI GIOCA LA 3^ DI RITORNO

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia sabato 13 febbraio: dopo il match di venerdì, il programma della 22^ giornata prosegue con tre anticipi tra i quali spicca ovviamente Napoli Juventus, che si gioca al Diego Armando Maradona in una situazione davvero curiosa, ovvero ancora senza un match di andata. Prima di approfondire, diciamo subito che alle ore 15:00 il programma del sabato verrà aperto da Torino Genoa mentre alle ore 20:45 avremo Spezia Milan; dunque nella terza di ritorno uno degli anticipi sarà quello della prima in classifica, un Milan impegnato nel tentativo di allungare temporaneamente sull’Inter e magari farlo anche in maniera definitiva al termine di questo turno.

All’Olimpico di Torino invece avremo una partita delicata in chiave salvezza, ma la cosa è vera soprattutto per i granata: il Genoa sta marciando ad un ritmo europeo e per il momento è fuori dai guai. Rifacciamoci allora al verdetto dei campi per scoprire come andranno le cose, ma in attesa dei risultati di Serie A per gli anticipi della 22^ giornata possiamo senza dubbio fare un rapido punto su quelli che sono i temi principali.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE CLASSIFICA E CONTESTO

Dunque abbiamo già visto come i risultati di Serie A per gli anticipi ci presentino Napoli Juventus: la partita di andata aveva rappresentato un caso, con i partenopei bloccati dalle dispositive sanitarie regionali e inizialmente sconfitti a tavolino con anche un punto di penalizzazione in classifica, salvo poi vincere il ricorso che ha rimesso tutto in discussione. Adesso si giocherà in Campania senza che la Lega sia riuscita a capire quando disputare il match dell’Allianz Stadium, inizialmente si era pensato di invertire i campi (destinando il ritorno a fine stagione) ma per adesso l’ordine delle gare resta lo stesso. Nel frattempo la Juventus ha battuto il Napoli in Supercoppa, e replicando oggi si porterebbe a +8 su un’insidiosa rivale per la corsa alla Champions League restando allo stesso tempo in lotta per lo scudetto; vedremo, per il tricolore la grande favorita resta il Milan che ha ritrovato i gol di Zlatan Ibrahimovic e continua a marciare a pieno regime, sul campo dello Spezia Stefano Pioli sa di dover prendersi la vittoria essendo largamente favorito ma i liguri hanno appena battuto un bel colpo in chiave salvezza, imponendosi in rimonta contro il Sassuolo in un match disputato a Reggio Emilia. Ora, andiamo a presentare il quadro degli anticipi per i risultati di Serie A e la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A: 22^ GIORNATA

Ore 15:00 Torino Genoa

Ore 18:00 Napoli Juventus

Ore 20:45 Spezia Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan 49

Inter 47

Juventus 42

Roma, Lazio 40

Napoli, Atalanta 37

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 27

Udinese, Genoa 24

Bologna, Benevento 23

Fiorentina 22

Spezia 21

Torino 16

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA